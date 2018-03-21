Россияне стали активнее брать автокредиты в 2017 году

Россияне стали активнее брать крупные займы в банках на приобретение собственных автомобилей. Как сообщает телеканал «360», об этом заявило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на официальную статистику отечественных автодилеров.

В НБКИ отметили, что повышенный спрос связан не только с уверенностью граждан в собственном благосостоянии.

Одна из причин значительного роста автокредитования — это во многом и общее удорожание средней стоимости новой машины — до 1,45 млн рублей в рамках госпрограммы льготного автокредитования.

По оценке НБКИ, кредитование начинает играть существенную роль и в продажах автомобилей с пробегом.