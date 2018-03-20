Бедные россияне приготовились затянуть пояса

Россияне с низкими доходами ожидают ухудшения своего материального положения в 2018 году, в то время как граждане с доходами выше среднего полагают, что их материальное положение улучшится. Об этом свидетельствуют результаты исследования Emerging Consumer Survey 2018, проведенного Credit Suisse. Документ есть в распоряжении редакции «Ленты.ру»

>> Россиянам хотят добавить налогов «Работники с низкими доходами ожидают дальнейшего ухудшения своего материального положения, в то время как наиболее позитивная динамика наблюдается у работников с доходами выше среднего, однако их численность слишком низкая, чтобы повлиять на данный показатель [оптимизма в отношении личных финансов и домохозяйств]», — говорится в исследовании.

Согласно выводам Credit Suisse, только четыре процента россиян ожидают улучшения финансового положения. Однако, по сравнению с 2016 годом показатель вырос — тогда он был практически на нулевом уровне.

Индия, Индонезия, Китай, По данным Credit Suisse, по показателю оптимизма в отношении личных финансов Россия занимает последнее место среди государств, рассматривавшихся в рамках исследования ( Бразилия Мексика , Россия, Турция ЮАР ).