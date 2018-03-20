Банк «Открытие» предложил инвестиции и открытие счетов в драгметаллах онлайн

В диджитал-каналах банка «Открытие» теперь можно открывать обезличенные металлические счета и управлять брокерскими счетами. Об этом сообщили в кредитной организации.

Банк «Открытие» обновил интернет-банк ib.open.ru и мобильное приложение для частных клиентов. Новый сервис интернет-банка позволяет дистанционно управлять счетами в компании «Открытие Брокер»: без комиссии пополнять счет любого продукта, просматривать баланс и прогноз доходности по портфелю, получить онлайн-консультации. Еще одна возможность — дистанционное открытие счетов в золоте, серебре, платине или палладии. Также у пользователя есть доступ к металлическим счетам, ранее открытым офлайн.

В новой версии интернет-банка «Открытия» изменилась визуализация аналитики расходов. Поступления и расходы по картам теперь отображаются по категориям в виде круговой диаграммы. Клиентам стала доступна аналитика по нескольким картам и за различные периоды. Появился экспорт выписок в формате pdf.

Следующее обновление онлайн-сервисов банка «Открытие» состоится в апреле.

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