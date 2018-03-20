Без крыши и надежды: десятки жертв микрофинансистов требуют справедливости

Москве обманутые и бездомные клиенты микрофинансовой организации объединились, чтобы бороться за свое жилье. Люди потребовали возбудить уголовное дело против скандально известного кредитного бюро, которое оставило их без квартир. Десятки пенсионеров брали займы под залог недвижимости, а потом выяснялось, что вместо кредитного договора они подписали дарственную. И это — лишь одна из схем.

Два десятка пожилых людей — жертвы фирмы «Международное Кредитное Бюро», которая обманом завладела их жильем. Сегодня пострадавшие собрались вместе — решить, что делать дальше.

"Вот так, ни с того, ни с сего, в ночь, я готовилась ко сну — я вдруг узнала, что я никто и ничто!" — говорит пострадавшая Татьяна Захарова

Штаб обманутых заемщиков открыли в квартире известного артиста Сергея Фролова . После визитов в офис МКБ его мама сама лишилась двух квартир.

"Мы требуем возбуждения уголовного дела против «Международного Кредитного Бюро». Мы требуем наложения ареста на наши квартиры и прекращения выселения граждан", — говорит Сергей.

Ближе к обеду приехали полицейские — принимать заявления. Одной из пенсионерок стало плохо. Вызвали скорую помощь.

— Сейчас в течение часа еще будет снижаться давление! То есть, вам нужно полежать!

Пострадавших больше сотни — пенсионеры из столицы и Подмосковья . Все они хотели взять кредит, но банки отказывали, а реклама МКБ была в каждой бесплатной газете. Обещали любые деньги под маленький процент, но под видом договоров займа давали подписать дарственные.

"Мне объяснили: у вас квартира давно уже продана, деньги вы уже получили, и если вам не нравится, можете просто освободить квартиру!" — говорит пострадавшая Татьяна Богданова.

Светлана Подвинская взяла в кредит 500 тысяч рублей, а осталась без квартиры стоимостью десять миллионов. Ее уговорили оставить под залог квартиру, уверяли, что это просто гарантия возврата денег, а на самом деле тайно подложили договор купли-продажи. Новый собственник выставил пенсионерку за дверь.

"Конечно, я переживала! Он вытащил из кармана пять тысяч рублей и бросил мне в лицо!" — говорит она.

Марина Викул теперь тоже бездомная. Взяла 200 тысяч рублей в МКБ, исправно платила по счетам. Но однажды ей заявили о якобы просроченном платеже, вынудили подписать новый договор — якобы это реструктуризация долга. Да еще и предложили отсрочку по уплате процентов.

"Они нам дали кредитные каникулы, сказали: отдыхайте и не платите. А сумму в то время они нам насчитали — четыре миллиона девятьсот. Затем мы приходим — они говорят: вы злостные неплательщики и, значит, неустойки, штрафы — 80 тысяч долларов!" — рассказывает Марина.

Коммерсанты постоянно меняют вывески: «МКБ», ЗАО «Недвижимость», «МСК», «Кредитование для бизнеса». Их последний офис на Цветном бульваре закрылся неделю назад. А суды регулярно выносят решения о выселении людей — те не могут доказать, что никому не продавали и не дарили своих квартир. Скитаются по родственникам и, пока безуспешно, добиваются возбуждения уголовного дела против компании.