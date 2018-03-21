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Ежедневно около тысячи поездок в Подмосковье оплачиваются с банковской карты или телефона
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Ежедневно около тысячи поездок в Подмосковье оплачиваются с банковской карты или телефона 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Вести Подмосковья
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Около тысячи поездок в день пассажиры подмосковных автобусов оплачивают при помощи банковской карты и телефона. Об этом ТАСС во вторник сообщили в минтрансе Московской области.
Подмосковье стало первым регионом, в котором с начала марта 2018 года оплатить поездку можно бесконтактной картой любого банка или гаджетами с системой NFC.
"Несмотря на то, что сервис по оплате банковскими картами был запущен совсем недавно, уже сейчас ежедневно регистрируются порядка 1000 транзакций. С внедрением новых платежных решений существенно сократилось время посадки пассажиров", — приводит пресс-служба слова гендиректора Мострансавто Владислава Мурашова.
Он также отметил выгоду такого нововведения для транспортной компании, отметив, что данный сегмент доходов становится предельно прозрачным.
В настоящее время в системе оплаты банковской картой задействованы более 1200 городских, пригородных и междугородних маршрутов регулярного сообщения. По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Игоря Трескова, до конца текущего года сервис оплаты по банковским картам должны будут подключить и все коммерческие перевозчики.
Проект по оплате проезда бесконтактными банковскими картами был запущен по совместной инициативе правительства Московской области, Сбербанка и Мострансавто. Стоимость проезда при оплате банковской картой производится по аналогии с оплатой по транспортной карте «Стрелка», что на 30% меньше по сравнению с тарифом, действующем при оплате наличными — 32,92 руб. вместо 48 рублей.
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