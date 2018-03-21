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300 тыс. руб сэкономили пассажиры автобусов Подмосковья благодаря оплате банковской картой
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300 тыс. руб сэкономили пассажиры автобусов Подмосковья благодаря оплате банковской картой 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Оплата проезда банковскими картами в автобусах Подмосковья позволила пассажирам сэкономить более 300 тысяч рублей в марте, сообщается на официальном портале правительства Московской области.
«С начала марта пассажиры уже сэкономили более 300 тысяч рублей за счет бесконтактной оплаты проезда в автобусах в Подмосковье», — сказал представитель пресс-службы «Мострансавто».
Стоимость поездки при оплате банковской картой на городских маршрутах дешевле на 30%, по сравнению с тарифом, действующим при оплате наличными — 32,92 рубля вместо 48 рублей. На пригородных маршрутах также действует скидка. Для оплаты нужно приложить карту к мобильному терминалу, который есть у водителя или кондуктора. Пин-код для подтверждения транзакции не требуется.
Как уточняется в сообщении, оплатить проезд можно не только бесконтактной банковской картой, но и гаджетами, поддерживающими функцию бесконтактной оплаты (смартфоны, «умные часы» или планшеты). Необходимо поднести устройство к мобильному терминалу, который есть у водителя или кондуктора.
Важно, что оплата проезда банковской картой через стационарные валидаторы пока не производится. Стационарное оборудование еще не поддерживает такой способ оплаты, но такую возможность планируется реализовать в будущем.
Сейчас жители Подмосковья могут оплачивать проезд в автобусе банковской картой более чем на половине маршрутов региона, при этом такая опция есть у всех транспортных средств ГУП «Мострансавто».
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