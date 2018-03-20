Проблему военной ипотеки решают всем миром

Около 100 тысяч военнослужащих — участников накопительно-ипотечной системы (НИС) сегодня имеют кредитную задолженность. Устранить её предлагается через банковское рефинансирование с подключением в отдельных случаях Росвоенипотеки. Соответствующая инициатива прозвучала 20 марта на совместном совещании комитетов Совета Федерации по обороне и безопасности, по бюджету и финансовым рынкам и социальной политике.

Поиск есть, решения пока нет Согласно данным Росвоенипотеки, задолженность военнослужащих возникла из-за неполной индексации в 2015 году суммы, выделяемой из федерального бюджета на каждого участника НИС. Образовавшуюся в результате недофинансирования разницу между поступающими платежами и теми, что зафиксированы в кредитном договоре, банки вынуждены были взыскивать с военных, поскольку, согласно действующему законодательству, кредитный договор с ними предусматривает личную, а не государственную ответственность за возникший долг. Так, военнослужащие стали невольными должниками.

Обеспокоенные перспективой остаться после окончания службы с «кредитными хвостами» военные с жалобами обратились в Совет Федерации. После этого ситуацию под контроль взяла спикер палаты регионов Валентина Матвиенко . Она поручила создать для урегулирования проблемы совместную рабочую группу трёх комитетов: по обороне и безопасности, по бюджету и финансовым рынкам и социальной политике.

На важность решения проблемы военных ипотечников обратил внимание и председатель Комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев на заседании комитета 2 марта. По его словам, из-за нерасторопности отдельных чиновников невольно были созданы условия для социального взрыва. Тогда же Росвоенипотеке и всем заинтересованным ведомствам было поручено разработать технологический план выхода из сложившейся ситуации.

На совещании 20 марта возможные варианты «обнуления» кредитных задолженностей у без малого трёх общевойсковых армий были представлены в общих чертах. Однако руководитель рабочей группы, сенатор Ольга Ковитиди признала, что хотя работа проделана большая, но окончательного ответа на все вопросы пока не получено.

Её не успокоили даже заверения руководителя Росвоенипотеки Андрея Семенюка , сказавшего, что волноваться по поводу проблем с задолженностью военнослужащих по ипотечным кредитам в ближайшие три года не стоит. Хорошо, если так. Но вопрос в том, что делать дальше?

Чтобы ситуацию исправить, Минфину было рекомендовано проработать вопрос дополнительной индексации ежегодного накопительного взноса военнослужащих. Это позволило бы досрочно погасить часть кредитов, имеющих прогнозную задолженность. При этом Министерство обороны , по мнению сенаторов, должно совместно с федеральными органами проработать вопрос о начислении инвестиционного дохода для военнослужащих, несвоевременно включённых в накопительную ипотечную систему.

Для Центробанка также нашлась работа. Регулятору предложено изменить оценки категории риска кредитов, по которым образуется прогнозная задолженность. Это нужно для того, чтобы стимулировать банки к улучшению условий по данным кредитам. А непосредственно Росвоенипотеке рекомендовано рассмотреть возможность выкупа обязательств военнослужащих по займам, ставки по которым превышают планируемую доходность от инвестирования средств НИС в 2018-2019 годах.

Рефинансирование — один из вариантов

Все озвученные варианты исправления перегибов при помощи отраслевых и законодательных механизмов, однако, призваны помочь в текущих делах. Но есть и другие застоявшиеся проблемы.

Так, начиная с 2009 года фактическая потребность в бюджетных деньгах на накопительные взносы военнослужащих в полном объёме не обеспечивается. В 2009 году она составила 73 процента, в 2011 году — 66 процентов, в 2017 году — 61,8 процента. Дефицит бюджетных средств по состоянию на конец 2009 года составлял 5,3 миллиарда рублей, на конец 2017 года — 53,8 миллиарда рублей. В федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов на функционирование НИС предусмотрено 91,1 миллиарда рублей, что составляет лишь 49,2 процента от расчётной потребности. Прогнозируемый дефицит средств на 1 января 2019 года составит около 94 миллиардов рублей.

Недофинансирование системы приводит к тому, что целевые жилищные займы предоставляются участникам НИС за счёт средств других её участников, пока не получивших таковых. В результате объём недополученных доходов от инвестирования денег, невостребованных на данный момент военнослужащими, только за период 2010-2017 годов составил 5,8 миллиарда рублей. Вместе с тем прибыль от инвестирования накоплений военнослужащих за период с 2005 года, когда система начала функционировать, составляет 117,9 миллиарда рублей, в том числе 24,2 миллиарда рублей — за 2017 год. Стоимость чистых активов совокупного инвестиционного портфеля составляет 230,8 миллиарда рублей.

По данным Росвоенипотеки, если ситуацию не взять под контроль, к 2029 году разница между прогнозируемым и фактическим значением накопительных взносов военнослужащих составит 1,162 миллиона рублей.

Поэтому ведомство предлагает запустить пилотную программу рефинансирования, и к концу 2018 года сделать анализ, насколько эффективно она помогла избавиться участникам НИС от непредусмотренных изначально долгов.

При этом представители Росвоенипотеки признают, что проблема в этом случае устраняется лишь отчасти. Так, при снижении ставки на два-три процентных пункта и её фиксации на уровне 9-9,5 процента годовых процедура позволит полностью погасить 23 600 кредитов с задолженностью до 100 тысяч рублей, 19 400 кредитов с задолженностью от 100 тысяч до 500 тысяч рублей и 17 400 кредитов с суммой долга более 500 тысяч рублей.

Что касается оставшихся 39 тысяч кредитов, предоставленных участникам НИС по плавающей процентной ставке, то снижение процентов по ним до 9-9,5 процента годовых позволит полностью погасить кредит при условии увеличения срока займа на пять лет только тем, у кого сумма задолженности меньше 500 тысяч рублей. С теми, у кого долг выше, всё сложнее: к окончанию срока службы такие участники НИС могут рассчитаться с банками только при условии вложения личных средств.

Справка

Сегодня общая численность участников накопительно-ипотечной системы составляет 437 тысяч человек. При этом заключено 201 942 договора целевого жилищного займа. Все участники НИС имеют возможность приобрести жильё с использованием кредитов в 12 крупнейших банках страны и Агентстве ипотечного жилищного кредитования

За весь период участникам НИС было предоставлено 198 тысяч ипотечных кредитов на сумму 381,4 миллиарда рублей. Средняя сумма кредита в прошлом году составила 1,73 миллиона рублей, что с учётом накоплений позволяло военнослужащему приобрести жильё стоимостью 3,4 миллиона рублей. В обеспечении жильём военнослужащих в рамках НИС были вовлечены более 1700 застройщиков.