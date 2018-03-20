Незнание законов не освобождает от потери пенсионных накоплений

Обозреватель Sobesednik.ru объясняет, как россияне потеряли свои пенсионные накопления — и как избежать этого впредь.

Ну что, погоняем панические облака… Россияне потеряют более 50 млрд своих пенсионных накоплений. Если это произойдет, то из-за уловок законодательства, но обвинят, скорее всего, нас — в незнании законов.

Напомню, что до конца 2013 года накопительная часть пенсии формировалась в виде 6% от страховых взносов и отправлялась на индивидуальный счет. С 2014 эти перечисления заморозили, продлевая мораторий каждый год (и сделав это и в декабре 2017-го), и теперь безграничные накопления россиян хлынули в страховую часть пенсии. По замыслу, эти деньги защищены, но из них и выплачивают текущие пенсии. Тогда как при накопительной системе граждане могли бы рассчитывать на некий дополнительный доход, найдя удачный для вложений фонд. В государственном Внешэкономбанке , где содержатся основные средства, такой доход был ниже инфляции…

В 2015 году утвердили норму, согласно которой менять пенсионный фонд без потери дохода можно раз в пять лет. Граждане, не предупрежденные об этом или не придавшие этому значения, меняли фонды досрочно, лишаясь дохода от инвестирования накоплений.

Эксперты приводят в пример тех, кто перешел из Пенсионного фонда в негосударственные. В прошлом году только в этом случае было потеряно 34 миллиарда, так как менять пенсионного управляющего можно было бы лишь с 2020 года (по истечении первого пятилетнего периода).

Более того, специалисты уверены, вернуть эти деньги не получится. Перед переводом накоплений нужно уточнять условия при изменении. Если вы не спросите, вам могут не сказать — или вы не придадите этому значения. А вот на прямой вопрос вам должны все точно разъяснить.

Складывается впечатление, что государство как минимум не против потерь граждан. Просто не предупреди или сделай это максимально незаметно. Во втором случае — большое сходство с кредитной страшилкой, когда негативные условия в кредитном договоре набираются микроскопическим шрифтом.

Так и в пенсионной ситуации: в 2017 году почти 3 миллиона, или 58 процентов граждан, подали заявление в Пенсионный фонд РФ о смене фонда на негосударственный. Вряд ли все они добровольно отказались от инвестиционного пенсионного дохода, который мог составить несколько тысяч рублей.

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А вообще эти потери граждан фонды переводят в резерв по обязательному пенсионному страхованию. Далее их выплачивают правопреемникам умерших, клиентам страховщика в случае его банкротства и покрывают возможные потери при надлежащем инвестировании.

Получается забавный винегрет (или «компот»…): несведущему в пенсионном законодательству человеку может показаться, что государство, наломав внешнеполитических дров (может, это хронологически так совпало) и предполагая финансовую дыру, заморозило накопительную часть пенсий граждан, переведя ее в страховую, из которой удобно выплачивать пенсии сейчас. Также отменили индексацию работающим пенсионерам. А в 2015 году незаметно для широких масс внесли поправку о том, что при смене фонда инвестдоход за незаконченный период попросту терялся — и 58 процентов формирующих свои пенсии, работая сейчас, этот доход потеряли. А выгодно кому?..

Но только обвинять государство не нужно. Посмотрим, как растут пенсии. Неработающим пожилым гражданам сдвинули повышение с февраля на январь. Закладывали 4%, повысили на 3,7%, мотивируя тем, что цены выросли на 3%. Социальным пенсионерам (инвалиды, ветераны войны, дети, оставшиеся без кормильца в семье и другие) в апреле повысят содержание на 4%. Работающим пенсионерам отменили индексацию, но ввели балльную систему, чтобы уже точно мало кто понял.

Так что просто так, на ровном месте, голословно обвинять государство в том, что оно иногда экономит на гражданах, чей активный трудовой путь уже прекратился, наверно, не стоит. Просто это мы не те законы читаем. Или не так. Или вовсе их не читаем…

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