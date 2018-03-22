Уфимцев: 85% водителей имеют справедливый тариф по ОСАГО

Страховые выплаты продолжают расти на фоне снижения премии, поэтому необходим плавный переход к справедливому тарифу по ОСАГО. Об этом заявил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев , выступая на конференции по страхованию.

«Мы надеемся, что 2018 год станет началом либерализации тарифов ОСАГО», — сказал он.

При этом, по оценке РСА, сейчас лишь 15% страхователей покупают полис автогражданки по заниженной цене. Причем цифра эта в разных регионах разная. «В среднем по стране 85% автовладельцев имеют справедливый тариф, — отметил Уфимцев. — И некоторые из них даже заслуживают понижающего коэффициента, например, люди с большим стажем вождения».

Продуктовый виджет

Уфимцев также сообщил, что с марта РСА тестирует систему объединения данных АИС РСА с данными федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ). Пока системы ФОИВов не позволяют загрузить данные в течение срока, отведенного на оформление полиса. Как только система полноценно заработает, мошенничество с электронными полисам пойдет на убыль: подделывать сканы документов для уменьшения премии станет бессмысленно, так как данные будут автоматически проверяться в процессе покупки.

Еще один способ борьбы со страховым мошенничеством — новые бланки полисов, включающие QR-код, который также позволяет быстро проверить подлинность полиса.