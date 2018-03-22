Ещё
Уфимцев: 85% водителей имеют справедливый тариф по ОСАГО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уфимцев: 85% водителей имеют справедливый тариф по ОСАГО 

Банки.ру 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Страховые выплаты продолжают расти на фоне снижения премии, поэтому необходим плавный переход к справедливому тарифу по ОСАГО. Об этом заявил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев, выступая на конференции по страхованию.
«Мы надеемся, что 2018 год станет началом либерализации тарифов ОСАГО», — сказал он.
При этом, по оценке РСА, сейчас лишь 15% страхователей покупают полис автогражданки по заниженной цене. Причем цифра эта в разных регионах разная. «В среднем по стране 85% автовладельцев имеют справедливый тариф, — отметил Уфимцев. — И некоторые из них даже заслуживают понижающего коэффициента, например, люди с большим стажем вождения».
Продуктовый виджет
Уфимцев также сообщил, что с марта РСА тестирует систему объединения данных АИС РСА с данными федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ). Пока системы ФОИВов не позволяют загрузить данные в течение срока, отведенного на оформление полиса. Как только система полноценно заработает, мошенничество с электронными полисам пойдет на убыль: подделывать сканы документов для уменьшения премии станет бессмысленно, так как данные будут автоматически проверяться в процессе покупки.
Еще один способ борьбы со страховым мошенничеством — новые бланки полисов, включающие QR-код, который также позволяет быстро проверить подлинность полиса.
Банки.ру: последние новости
Медведев распорядился повысить социальные пенсии с 1 апреля Forbes назвал сто самых надежных банков РФ ВТБ скорректировал условия по программам ипотечного кредитования
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Савченко задержана154
Обязательное медстрахование предложили отменить196
Генсек НАТО призвал Россию к ответу319
Сколько россияне заплатят за повышение подоходного налога151
С IKEA можно попрощаться20
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
03:57
ЦИК проверит работу избиркомов Санкт-Петербурга
Политика
00:29
Стало известно о состоянии Добронравова
Шоу-бизнес
01:23
Оценен риск половодья в столице
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение