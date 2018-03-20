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Своим домом рассчиталась вологжанка за миллионный долг
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Своим домом рассчиталась вологжанка за миллионный долг 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
3 млн 887 тысяч рублей задолжала жительница Нюксеницы и возвращать их не торопилась. Неплательщица предложила взыскателю жилье в счет погашения долга.
Судебные приставы выяснили, что должнице принадлежит дом, на который впоследствии они наложили арест. Женщина предложила собственность в счет погашения задолженности. Взыскатель согласился и отозвал службу приставов.
А вот должник из Вытегры не торопился гасить долг бывшему партнеру по бизнесу. Ежемесячно вытегорец платил по 500 рублей в счет долга. До тех пор, как судебные приставы не выяснили, что должнику принадлежит трактор и моторная лодка. Из-за угрозы ареста имущества мужчина моментально погасил оставшуюся часть долга в размере 88,5 тысячи рублей.
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