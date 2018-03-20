Toyota Corolla. Настоящая легенда с выгодой 100 000 рублей

Toyota Corolla — настоящая легенда автомобильного мира. Это седан с одной из самых длинных и богатых историй в мире — позади у Toyota Corolla 50 лет успеха. Менялись поколения и эпохи, неизменными оставались безупречные надежность и качество, всемирная популярность и благородное имя Corolla, признанное национальным достоянием Японии

Новая Тойота Королла влюбила в себя даже самых ярых скептиков. Мощные динамичные формы, мускулистые очертания и невероятный для класса уровень оснащения сделал новинку еще популярнее. Смелый дизайн идеально соответствует богатой комплектации, непревзойденному уровню комфорта и безопасности для каждого пассажира и водителя.

С 1 по 31 марта 2018 года при приобретении** Toyota Corolla в РОЛЬФ Волгоградский предоставляются специальные условия.

Выгода при покупке автомобиля в Trade-in: 50 000 рублей*Дополнительная выгода по специальному предложению: 50 000 рублей **

Выберите специальные условия кредитования, подходящие именно вам:

"Комфорт" — ежемесячный платеж от 5 500 рублей в месяц***"Выгодный" — сниженная процентная ставка от 5,5%****

Звоните сейчас: +7 (495) 777-77-14, и узнайте все подробности предложения.

Тойота Центр Волгоградский

Официальный дилер Toyota

Москва, Остаповский проезд вл. 4 rolf-volgogradskiy.ru *Выгода достигается посредством предоставления скидки от максимальной цены перепродажи автомобиля при передаче автомобиля с пробегом в счет стоимости автомобиля Toyota Corolla (автомобиль в собственности не менее 6 месяцев) в размере 50 000 рублей. Количество автомобилей в рамках предложения ограничено.

**Под датой приобретения понимается дата перехода права собственности на автомобиль, указанная в акте приема-передачи или ином подобном документе.

При приобретении автомобиля по всем кредитным программам от АО «Тойота Банк» , а также одновременном страховании по договору КАСКО в рамках программы Тойота Страхование, организатором которой является ООО «Тойота Иншуранс Менеджмент (Страховые брокеры)».

Предложение действует в регионах присутствия АО «Тойота Банк» и в дилерских центрах Тойота, являющихся участниками программы Тойота Страхование. Количество автомобилей в рамках предложения ограничено.

***Ежемесячный платеж указан по кредитной программе «Комфорт 01_18» при приобретении Toyota Corolla комплектации «Стандарт» стоимостью 954 000 ₽ в период погашения кредита с 1-го по 24-й мес. при первоначальном взносе (ПВ) 477 000 ₽, отложенном платеже (ОП) 477 000 ₽ и кредитной ставке 13,8% годовых. Ежемесячный платеж в период погашения кредита с 25-го по 60-й мес. составляет 16 256 ₽. Условия кредита: срок кредита — 60 мес., процентная ставка 13,8% годовых, ОП может составлять от 20 до 50% стоимости автомобиля (а/м), включая дополнительные сервисы, приобретаемые за счет кредита, предоставляемого АО «Тойота Банк». Валюта кредита — рубли РФ . Минимальная сумма кредита — 20% стоимости а/м. Обязательная передача приобретаемого с использованием кредита а/м в залог и страхование по программе КАСКО (по рискам «Угон/Хищение» и «Конструктивная гибель» выгодоприобретатель — АО «Тойота Банк»). Кредитование осуществляется АО «Тойота Банк» в регионах его присутствия. Лицензии Банка России № 3470. Предложение действует на новые а/м Toyota с 01 по 31 марта 2018 г. Подробнее на www.toyota-bank.ru или по тел. 8 800 200 08 40.

****Ставка указана по кредитной программе «Выгодный (новые автомобили) 02_18» при первоначальном взносе (ПВ) от 70% от стоимости автомобиля и сроке кредита (СК) 12 мес. Условия кредитования: годовая процентная ставка при ПВ от 70% от стоимости а/м и СК 12 мес. — 5,5% годовых, при СК от 13 до 24 мес. — 7,5% годовых, при СК от 25 до 36 мес. — 9,5% годовых; при ПВ от 40 до 69,9% и СК 12 мес. — 5,5% годовых, при СК от 13 до 24 мес. — 8,5% годовых, при СК от 25 до 36 мес. — 9,9% годовых. Валюта кредита — рубли РФ. Минимальная сумма кредита — 300 000 руб. Погашение аннуитетными (равными по сумме ежемесячными) платежами. Обязательная передача приобретаемого с использованием кредита а/м в залог АО «Тойота Банк» и страхование по программе Каско (по рискам «Угон/Хищение» и «Конструктивная гибель» выгодоприобретатель — АО «Тойота Банк»). Кредитование осуществляется АО «Тойота Банк» в регионах присутствия АО «Тойота Банк». Лицензии Банка России № 3470. Подробнее на сайте www.toyota-bank.ru или по тел. 8 800 200 08 40. Предложение действует с 01.02.2018.