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В Центробанке РФ сочли необходимым ограничить ряд субъектов с правом выдачи ипотечных займов
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В Центробанке РФ сочли необходимым ограничить ряд субъектов с правом выдачи ипотечных займов 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута считает необходимым ограничить ряд субъектов, которые имеют право выдавать ипотечные займы. Об этом он сообщил в ходе проходящего в Совете Федерации круглого стола о совершенствовании законодательства в сфере защиты прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.
«Мы считаем, что право выдавать ипотечные займы должны быть только у банков и других профессиональных кредиторов, а также у института развития жилищной сферы — АИЖК (АО «Дом.РФ» — прим. Агентства «Москва»), Росвоенипотека», — заявил М. Мамута.
Он пояснил, что в настоящее время ответственность за нелегальную выдачу ипотечных займов не предусмотрена, а круг субъектов, которые вправе их выдавать, не ограничен.
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