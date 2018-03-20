В Центробанке РФ сочли необходимым ограничить ряд субъектов с правом выдачи ипотечных займов

Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута считает необходимым ограничить ряд субъектов, которые имеют право выдавать ипотечные займы. Об этом он сообщил в ходе проходящего в Совете Федерации круглого стола о совершенствовании законодательства в сфере защиты прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

«Мы считаем, что право выдавать ипотечные займы должны быть только у банков и других профессиональных кредиторов, а также у института развития жилищной сферы — АИЖК (АО «Дом.РФ» — прим. Агентства «Москва» ), Росвоенипотека», — заявил М. Мамута.

Он пояснил, что в настоящее время ответственность за нелегальную выдачу ипотечных займов не предусмотрена, а круг субъектов, которые вправе их выдавать, не ограничен.