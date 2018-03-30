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Huawei отдаст смартфоны и планшеты за тысячу рублей
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Huawei отдаст смартфоны и планшеты за тысячу рублей 

Ferra.ru 12 минут назад
Фото: ok-gadgets.net
Компания Huawei объявила о начале акций, приуроченных к трехлетней годовщине интернет-магазина shop.huawei.ru. Специальные предложения на смартфоны и планшеты брендов Huawei и Honor будут действовать с 4 по 15 апреля.
В акции смогут принять участие зарегистрированные пользователи. Первый этап акции пройдет с 4 по 11 апреля. Ежедневно, в 11:00 по московскому, на сайте интернет-магазина shop.huawei.ru первые 10 покупателей смогут приобрести смартфон или планшет всего за 1 000 рублей:
4 апреля 2018 года — смартфон Huawei P9 Lite
5 апреля 2018 года — планшет Huawei MediaPad M3 Lite Premium
6 апреля 2018 года — смартфон Honor 6C  7 апреля 2018 года — смартфон Huawei nova 2  8 апреля 2018 года — смартфон Huawei nova 2  9 апреля 2018 года — смартфон Honor 8  10 апреля 2018 года — смартфон Honor 8 Pro  11 апреля 2018 года — смартфон Honor 9  В рамках второго этапа, с 12 по 15 апреля, на сайте интернет-магазина устройства можно будет купить со скидкой до 5 000 рублей. Так будут доступны смартфоны Honor View 10 и часы Huawei Watch, а цена на популярную модель Honor 9 снизится на 4 000 рублей. На другие смартфоны, планшеты и аксессуары будут действовать скидки до 3 000 рублей.
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