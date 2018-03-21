Искусственный интеллект займется расчетом пенсий

"В мае мы планируем сделать опытную эксплуатацию и потом внедрить ее по всей территории Российской Федерации", — добавил он.

Он отметил, что с прототипом новой системы, которая основана на искусственном интеллекте, ПФР ознакомился в феврале этого года. Система получила название "База знаний". Она позволяет рассчитывать размеры пенсий в режиме многозадачности, уйти от экспертного мнения, а также обеспечить прозрачность системы и единство подхода.