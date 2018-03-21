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Искусственный интеллект займется расчетом пенсий
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Искусственный интеллект в 2018 году займется расчетом пенсий 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Новая система расчета пенсий с привлечением искусственного интеллекта будет запущена в пилотном режиме в 2018 году, сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов в среду на заседании правления ПФР.
"Новые возможности информационной обработки позволяют полностью исключить влияние человека, в том числе на расчет пенсий в 93%. И мы в этом году будем внедрять этот подход и готовы будем показать, как это будет, где-то после мая месяца", — сказал Дроздов.
Он отметил, что с прототипом новой системы, которая основана на искусственном интеллекте, ПФР ознакомился в феврале этого года. Система получила название "База знаний". Она позволяет рассчитывать размеры пенсий в режиме многозадачности, уйти от экспертного мнения, а также обеспечить прозрачность системы и единство подхода.
"В мае мы планируем сделать опытную эксплуатацию и потом внедрить ее по всей территории Российской Федерации", — добавил он.
Ранее на Инвестиционном форуме в Сочи Дроздов сообщал, ПФР привлечет к расчету пенсий россиян искусственный интеллект, который будет отправлять и обрабатывать запросы в разные организации.
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