Средней московской семье надо копить на квартиру в новостройке от 4 до 9 лет 

ЦИАН считает, что на покупку квартиры в новостройке необходимо копить 4 года, во вторичном жилье — 4,5. Аналитики компании проанализировали средние цены и среднемесячную заработную плату и рассчитали, сколько лет необходимо средней семье из двух человек, чтобы накопить на квартиру при условии, что все доходы будут откладываться на приобретение квартиры. Расчеты выполнялись для жилого помещения площадью 49 кв. м. в новостройке и 54 кв. м. на вторичном рынке.
«Метриум» подсчитали, что для покупки квартиры комфорт-класса площадью 58,2 кв. м в пределах «старой» Москвы за 8,77 млн рублей в новостройке семье понадобится 9 лет и 6 месяцев. Эксперты, в свою очередь, вычитывали из суммы среднего дохода (примерно 56 тыс. рублей в месяц на одного человека) минимально необходимые затраты на проживание (около 18 тыс. рублей в месяц на члена семьи). «Разделив стоимость квартиры на годовой доход (905 тыс. руб.), эксперты выяснили, что москвичам со средним заработком понадобилось бы 9 лет и 6 месяцев, чтобы при минимально необходимых расходах накопить на обычную квартиру в новостройке», — указано в сообщении.