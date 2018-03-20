Сотрудники банка на Кубани обманом переоформляли недвижимость заемщиков

"В ходе проверки установлено, что 50-летняя местная жительница в начале 2016 года обратилась в ПАО «Банк Первомайский» для получения потребительского кредита в размере 450 тыс. рублей. Сотрудниками банка и АО «Кэш/Дом» она была введена в заблуждение и подписала договор купли-продажи принадлежащего ей домовладения, которое переходило в собственность АО «Кэш/Дом», — говорится в сообщении.

Уточняется, что до апреля 2017 года потерпевшая ежемесячно выплачивала взносы банку. Когда она досрочно погасила кредит, то обнаружила, что уже не является собственником дома и фактически арендует его у нового владельца.

По данным прокуратуры, только после вмешательства сотрудников ведомства возбудили дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение", предполагает до 10 лет лишения свободы). Сейчас правоохранительные органы устанавливают, есть ли другие пострадавшие от подобных действий сотрудников банка.

В свою очередь пресс-служба краснодарского депутата Госдумы Натальи Костенко сообщила, что на прием к парламентарию в городе Лабинск Краснодарского края пришел мужчина, попавший в подобную ситуацию. По его словам, он решил взять заем в размере 650 тыс. рублей под залог недвижимости в ООО «Кэш/Дом», средства для кредитования предоставлял банк «Первомайский». Подписав предложенный договор, он фактически продал свой дом в несколько раз ниже рыночной стоимости, а сам жил в нем по договору найма и в итоге был выселен оттуда вместе с семьей. Всего, по данным пресс-службы Костенко, в подобные ситуации попали более 30 жителей Кубани.

Комментарием банка «Первомайский» ТАСС не располагает.