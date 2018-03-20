Как отразить страховые взносы в УСН-декларации

«Упрощенцы» с объектом «доходы» могут скорректировать размер налога на величину взносов, переведенных в бюджет в границах рассчитанных сумм. При этом налог нельзя снизить более чем на половину.

В УСН-декларации по строкам 140-143 нужно отразить нарастающим итогом сумму взносов, выданных больничных и платежей по договорам добровольного страхования. Данная величина будет уменьшать сумму единого налога.

Столичное УФНС напоминает, что правильность расчета УСН-налога налоговики проверят в рамках камеральной проверки «упрощенной» формы.

Не забудьте, что приближается срок сдачи декларации по УСН за минувший год. Компании должны подать в ИФНС отчетность не позже 2 апреля, ИП — 3 мая. Инструкция по формированию и сдачи «упрощенной» декларации и пример ее заполнения смотрите здесь.