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Как отразить страховые взносы в УСН-декларации
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Как отразить страховые взносы в УСН-декларации 

Время бухгалтера 4 часа назад
«Упрощенцы» с объектом «доходы» могут скорректировать размер налога на величину взносов, переведенных в бюджет в границах рассчитанных сумм. При этом налог нельзя снизить более чем на половину.
В УСН-декларации по строкам 140-143 нужно отразить нарастающим итогом сумму взносов, выданных больничных и платежей по договорам добровольного страхования. Данная величина будет уменьшать сумму единого налога.
Столичное УФНС напоминает, что правильность расчета УСН-налога налоговики проверят в рамках камеральной проверки «упрощенной» формы.
Не забудьте, что приближается срок сдачи декларации по УСН за минувший год. Компании должны подать в ИФНС отчетность не позже 2 апреля, ИП — 3 мая. Инструкция по формированию и сдачи «упрощенной» декларации и пример ее заполнения смотрите здесь.
ПИСЬМО УФНС РФ по г. Москве от 01.03.2018 № 16-15/044626
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