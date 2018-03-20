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Греф анонсировал «новые рекорды» на рынке ипотеки
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Греф анонсировал «новые рекорды» на рынке ипотеки в 2018 году 

Rambler News Service 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Сбербанка Герман Греф анонсировал «новые рекорды» на рынке ипотеки в 2018 году. Об этом он заявил журналистам по итогам заседания наблюдательного совета.
«У нас в этом смысле большая ставка на рост ипотечного портфеля. По мере снижения ставок Центральным банком будет, конечно, падать и ставка по ипотеке. Мы видим, что очень большая зависимость между размером ставки и спросом, поэтому в этом году ждем новых рекордов», — сказал он.
Греф напомнил, что по итогам 2017 года объем выданных Сбербанком ипотечных кредитов составил около 1,3 трлн руб.
«Ипотека — один из самых важных для нас продуктов», — подвел итог Греф, подчеркнув, что развитие ипотечного кредитования также позитивно скажется на развитии строительного рынка.
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 Ещё 5 источников 
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