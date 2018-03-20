Греф анонсировал «новые рекорды» на рынке ипотеки в 2018 году

«У нас в этом смысле большая ставка на рост ипотечного портфеля. По мере снижения ставок Центральным банком будет, конечно, падать и ставка по ипотеке. Мы видим, что очень большая зависимость между размером ставки и спросом, поэтому в этом году ждем новых рекордов», — сказал он. Глава Сбербанка Герман Греф анонсировал «новые рекорды» на рынке ипотеки в 2018 году. Об этом он заявил журналистам по итогам заседания наблюдательного совета.

Греф напомнил, что по итогам 2017 года объем выданных Сбербанком ипотечных кредитов составил около 1,3 трлн руб.

«Ипотека — один из самых важных для нас продуктов», — подвел итог Греф, подчеркнув, что развитие ипотечного кредитования также позитивно скажется на развитии строительного рынка.