Эксперты выяснили, сколько времени требуется на покупку квартиры в Москве

Чтобы накопить на московскую квартиру комфорт-класса, среднестатистической семье из двух человек понадобится девять лет и шесть месяцев. К таким выводам пришли аналитики крупного риэлторского агентства.

По оценкам экспертов, московская семья со средним доходом в прошлом году заработала примерно 905 тысяч рублей. При этом средняя цена на квартиру площадью 58,2 кв. метров в пределах «старой» Москвы стоила 8,77 миллионов рублей.

Накопить на нее с учетом минимальных расходов у семьи получится за 9 лет и 6 месяцев. Такую цифру аналитики высчитали, разделив стоимость жилья на годовой заработок супругов. При этом, по мнению экспертов, в целом квартиры в столичных новостройках стали доступнее, чем до кризиса 2014 года.

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