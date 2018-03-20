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Аналитики выяснили, сколько лет понадобится семье на покупку московской квартиры
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Аналитики выяснили, сколько лет понадобится семье на покупку московской квартиры 

Вечерняя Москва 5 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Для расчета эксперты сопоставили чистый доход двух работающих членов семьи с бюджетом покупки квартиры в столице.
Столичная семья со средним доходом может накопить на квартиру в новостройке, расположенной в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), за девять лет и шесть месяцев. К такому выводу пришли сотрудники риелторской компании.
Для расчета эксперты сопоставили чистый доход двух работающих членов семьи с бюджетом покупки квартиры в столице. Стоимость жилья комфорт-класса площадью 58,2 квадратного метра в пределах МКАД в четвертом квартале прошлого года, по данным компании, составила 8,77 миллиона рублей. По расчетам аналитиков, взятая за пример среднестатистическая семья, за год заработает около 905 тысяч рублей с вычетом прожиточного минимума (около 56 тысяч рублей в месяц на одного человека, а прожиточный минимум составил около 18 тысяч рублей в месяц на одного члена семьи).
После этого, эксперты разделили стоимость квартиры на годовой доход семьи. Таким образом, они определили, что на покупку квартиры семье со средним заработком понадобится девять лет и шесть месяцев, отмечает Интерфакс.
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