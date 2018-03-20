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В России начали падать цены на iPhone
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В России начали падать цены на iPhone 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Средние цены на iPhone всех поколений в России снизились с начала 2018 года. Об этом свидетельствуют результаты анализа, проведенного сервисом бесплатных объявлений «Юла». Исследование есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».
Больше всего упала стоимость на последнюю модель смартфона iPhone X — падение составило 31 процент. Средняя стоимость этого телефона на «Юле» находится на уровне 61 110 рублей. Старые модели iPhone — 4s, 4 и 3g — с начала года подешевели на девять,13 и 26 процентов соответственно. Меньше всего изменилась цена на iPhone 8 — с начала 2018 года падение стоимости составило шесть процентов. Средняя цена телефона находится на уровне 41 848 рублей.
В среднем с начала 2018 года по всем моделям iPhone произошло снижение цены на 10 процентов. Самым популярным iPhone в 2018 году стал iPhone 5s — средняя цена на эту модель в России с января уменьшилась на 19 процентов и составляет 6 741 рубль. На iPhone 5s пришлась треть продаж смартфонов Apple. Модель также лидировала по продажам в 2017 году. На втором месте по популярности находится iPhone 6 — средняя стоимость устройства снизилась на 10 процентов, до 11 790 рублей. На третьей строчке рейтинга — iPhone 5, который упал в цене на девять процентов, до 4 785 рублей.
iPhone X был представлен осенью 2017 года. В январе 2018-го сообщалось, что компания Apple решила сократить заказ на производство этих смартфонов на фоне слабого спроса на новинку в период рождественских и новогодних праздников. В России к середине февраля цена на iPhone X упала почти на четверть по сравнению со стартом продаж.
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