S&P прогнозирует рост реальных доходов россиян 

Уровень реальных доходов россиян может постепенно повышаться в долгосрочной перспективе. Об этом сообщается в материалах международного рейтингового агентства S&P, с которыми ознакомилась "Газета.Ru".
"Уровень реальных располагаемых доходов и доверия клиентов может постепенно повышаться в долгосрочной перспективе вследствие относительно низких темпов инфляции", — заявили в агентстве.
Также в S&P отметили, что в 2018 году ожидается рост в сегменте розничного кредитования в России.
"По нашим оценкам, в 2018 году рост в сегменте розничного кредитования может составить около 13-15%", — рассказали эксперты.