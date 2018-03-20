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S&P прогнозирует рост реальных доходов россиян
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S&P прогнозирует рост реальных доходов россиян 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Уровень реальных доходов россиян может постепенно повышаться в долгосрочной перспективе. Об этом сообщается в материалах международного рейтингового агентства S&P, с которыми ознакомилась "Газета.Ru".
"Уровень реальных располагаемых доходов и доверия клиентов может постепенно повышаться в долгосрочной перспективе вследствие относительно низких темпов инфляции", — заявили в агентстве.
Также в S&P отметили, что в 2018 году ожидается рост в сегменте розничного кредитования в России.
"По нашим оценкам, в 2018 году рост в сегменте розничного кредитования может составить около 13-15%", — рассказали эксперты.
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