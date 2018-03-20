Минвостока: на деревянные дома направят 15% из 197 млн руб субсидий

МОСКВА , 20 мар — РИА Новости . Минвостокразвития рассчитывает, что не менее 15% из заложенных в бюджете 197 миллионов рублей будет направлено на субсидирование кредитных ставок для займов на покупку деревянных домов на Дальнем Востоке, сообщил замглавы министерства Сергей Качаев

В понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о субсидировании кредитных ставок для займов на покупку деревянных домов. Таким образом, человек сможет купить дом в кредит под 10%. В бюджете на эти цели заложено 197 миллионов рублей, это позволит людям приобрести порядка 2,5 тысячи домов. Максимальная сумма субсидируемого кредита составляет 3,5 миллиона рублей, заем будет предоставляться для покупки у предприятий с оборотом не менее 200 миллионов рублей.

"Мы рассчитываем, что как минимум 15% (от 197 миллионов — ред.) в 2018 году будет направлено (на Дальний Восток). Дальше мы готовы вместе с Минпромторгом увеличивать этот объем финансирования, потому что понимаем, что притом что 40% граждан берут ("дальневосточный гектар") для строительства жилья, доступных мер поддержки сейчас нет, кроме льготной ипотеки", — сказал Качаев журналистам в пресс-центре МИА «Россия сегодня», добавив, что в дальнейшем объем выделяемых для дальневосточников средств может быть увеличен.

"У Минвостокразвития есть полномочия в отраслевых программах формировать специальные разделы. Мы через это полномочие предусмотрим в программе Минпромторга лимит финансирования по этому мероприятию для территорий Дальнего Востока. Мы с коллегами из Минпроторга обсуждали. У нас речь ведется о тысячах домов. Сейчас сумма, которая выделена, это, можно сказать, такой пилот, чтобы понять объем спроса. И коллеги из Минпромторга готовы в случае успеха этой меры поддержки ее масштабировать и выделять дополнительные деньги", — уточнил Качаев.