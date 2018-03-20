Ещё
Минвостока: на деревянные дома направят 15% из 197 млн руб субсидий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минвостока: на деревянные дома направят 15% из 197 млн руб субсидий 

РИА Недвижимость 6 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Минвостокразвития рассчитывает, что не менее 15% из заложенных в бюджете 197 миллионов рублей будет направлено на субсидирование кредитных ставок для займов на покупку деревянных домов на Дальнем Востоке, сообщил замглавы министерства Сергей Качаев.
В понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о субсидировании кредитных ставок для займов на покупку деревянных домов. Таким образом, человек сможет купить дом в кредит под 10%. В бюджете на эти цели заложено 197 миллионов рублей, это позволит людям приобрести порядка 2,5 тысячи домов. Максимальная сумма субсидируемого кредита составляет 3,5 миллиона рублей, заем будет предоставляться для покупки у предприятий с оборотом не менее 200 миллионов рублей.
"Мы рассчитываем, что как минимум 15% (от 197 миллионов — ред.) в 2018 году будет направлено (на Дальний Восток). Дальше мы готовы вместе с Минпромторгом увеличивать этот объем финансирования, потому что понимаем, что притом что 40% граждан берут ("дальневосточный гектар") для строительства жилья, доступных мер поддержки сейчас нет, кроме льготной ипотеки", — сказал Качаев журналистам в пресс-центре МИА «Россия сегодня», добавив, что в дальнейшем объем выделяемых для дальневосточников средств может быть увеличен.
"У Минвостокразвития есть полномочия в отраслевых программах формировать специальные разделы. Мы через это полномочие предусмотрим в программе Минпромторга лимит финансирования по этому мероприятию для территорий Дальнего Востока. Мы с коллегами из Минпроторга обсуждали. У нас речь ведется о тысячах домов. Сейчас сумма, которая выделена, это, можно сказать, такой пилот, чтобы понять объем спроса. И коллеги из Минпромторга готовы в случае успеха этой меры поддержки ее масштабировать и выделять дополнительные деньги", — уточнил Качаев.
РИА Недвижимость: последние новости
Медведев одобрил субсидирование кредитов на покупку деревянных домов В ленивом режиме: как накопить на квартиру или ремонт людям без силы воли Васильева: Минобрнауки РФ выделит 6 млрд руб на капремонт вузов в 2018 г
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза145
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»85
Трамп все-таки поздравил Путина148
Посол РФ вызван в МИД Чехии131
Пригожин обрушился на Макаревича156
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение