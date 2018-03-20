Юг России вышел в лидеры по количеству автомошенников

Ростовская область обосновалась в этом рейтинге на девятом месте. Общая сумма ущерба за прошлый год здесь составила 1,3 миллиарда рублей. Это в полтора раза больше, чем в 2016-м. По решению судов страховым компаниям пришлось выплатить 2,1 миллиарда, куда вошли накладные расходы, не связанные с профильной деятельностью: штрафы, пеня, неустойки, моральный ущерб и расходы на экспертизу и посредников. Суммы этих расходов превышают собственно страховые выплаты более чем на 40 процентов.

Лидером же среди регионов стал Краснодарский край . Выплата по судам в 2017 году составила 5,6 миллиарда рублей, из них три миллиарда — страховые выплаты (основное требование за ущерб от ДТП), 2,6 — накладные расходы. Для сравнения: в 2016 году выплаты по суду равнялись трем миллиардам, размер страховых выплат составлял 1,6 миллиарда, а накладные расходы — 1,4 миллиарда. То есть за год накладные расходы, на которые сетуют страховщики, выросли почти в два раза.

— Высокие выплаты в судах нередко спровоцированы деятельностью недобросовестных автоюристов, работающих в своих интересах, а не в интересах клиента, — сказал президент РСА Игорь Юргенс . — Именно их деятельность в том числе стала причиной высокой убыточности. После того как закон о защите прав потребителей стал распространяться на ОСАГО, это стало бизнесом. Теперь страховщик, проигравший в суде, выплачивает потерпевшему не только спорную сумму, но и штраф в размере 50 процентов от этой цифры. Казалось бы, изменения были направлены на защиту прав потребителей, однако эти деньги до них не доходят из-за различных схем, которыми успешно овладели мошенники.

По мнению экспертов, автоюристы зачастую выкупают права требования к страховым компаниям у пострадавших в ДТП, а затем обращаются в суд, неправомерно увеличивая сумму реального ущерба. В результате в их карманах оседает значительно больше денег, чем должен заплатить страховщик.

Сотрудники одной из страховых компаний в астраханском регионе отмечают, что в области значительно выросло количество аварий с явными признаками мошенничества. При этом в ДТП участвуют дорогие автомобили, зарегистрированные в других регионах. Нередки случаи инсценировки аварии и фальсификации повреждений авто. Страховщики утверждают, что признаки мошенничества можно выявить практически сразу. Как правило, ситуации похожи друг на друга, будто все происходило по одному не слишком хитрому сценарию. «Подозрительные» аварии случаются рано утром, в отдаленных от центра районах города, а участвуют в ДТП чаще всего дешевая машина «виновника» и авто премиум-класса «жертвы».

Волгоградская область по итогам прошлого года свои позиции в негативном рейтинге РСА сдала. Однако эксперты считают, что произошло это не потому, что число случаев мошенничества в этой сфере уменьшилось, просто у соседей ситуация стала хуже.

При этом Волгоградская область находится в лидерах по частоте страховых случаев (7 процентов) и по отношению судебных выплат к несудебным (чуть больше 63 процентов). И хотя общее количество страховых случаев снизилось, отношение судебных выплат к несудебным в регионе выросло почти в два раза (с 36,2 процента в 2016-м до 63,3 процента в 2017-м).

Комментарии

Наталья Дурнева, ведущий юрисконсульт компании, работающей на страховом рынке Ростовской области больше десяти лет:

— Еще недавно способы мошенничества в автостраховании были совсем другими. Наша служба безопасности могла предъявить автовладельцу доказательства причастности к мошенничеству, и тот отказывался от выплаты. Но сейчас они действуют вместе с автоюристами, прекрасно знающими все нюансы, и стараются каждое дело доводить до суда. Поэтому сегодня в департаментах по расследованию страховых событий очень часто работают бывшие сотрудники следственных органов. Без них не обойтись. Есть случаи, когда автоюристы договариваются с таксистами, чтобы они сообщали за денежное вознаграждение о ДТП. Или специально закупают подержанные авто, страхуют их, а затем фальсифицируют аварию. Способов мошенничества масса, все расходы окупаются, потому что на одном страховом полисе авантюристы могут заработать несколько миллионов рублей. В период действия полиса они заявляют и доводят до суда 4 — 5 страховых случаев. От профессионалов защититься сложно, да и количество «непрофессиональных методов» мошенничества растет.

Андрей Ильюшин, автоюрист:

— Страховщики потеряли репутацию у автолюбителей, потому что изначально не хотели платить своим клиентам деньги, на которые действительно можно было бы отремонтировать машину, попавшую в ДТП. Чтобы защитить свои права, люди пошли к юристам. А сейчас и вовсе не желают приобретать страховку. Не потому, что надеются на авось, а потому что уверены: все равно страховщик ничего не заплатит. Так что страховые компании губит собственная жадность, а не автоюристы.