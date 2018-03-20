От чего можно застраховать квартиру

Страхование жилья в последние годы стало модным трендом, который, по мнению многих экспертов, будет только набирать обороты. Ведь в настоящее время в России застраховано всего не более 15% от всей недвижимости. В принципе, квартиру можно застраховать от очень многих вещей, в числе которых:

взрыв; механические повреждения; падение дерева; последствия террористического акта; кража со взломом или незаконное проникновение в жилище

Из перечисленных пяти пунктов только кража со взломом относится к так называемому коробочному страхованию, все остальные пункты вносятся в договор только по желанию страхователя. Коробочное страхование — это готовый продукт при покупке которого клиент получает уже готовый пакет страховых без права что-то в нем изменить. Такой пакет, как правило, страхует от следующих рисков:

пожар; затопление; кража; стихийное бедствие (ураган, наводнение, землетрясение);

Комплексная страховка квартиры начинается с весьма небольшой суммы — от 3 тысяч рублей. В «Ресо-Гарантии» коробочное страхование однокомнатной квартиры стоит в район 5 тыс. рублей, а если квартира двухкомнатная, то стоимость возрастет примерно на 30%. В "Росгосстрахе" страхование однушки тоже будет стоить в районе 5 тыс. рублей, а двухкомнатной квартиры — примерно 6,5 тыс. рублей.

Главный минус коробочного страхования — стоимость квартиры может быть занижена. А это, в свою очередь, означает, что при наступлении страхового случая страхователь недополучит компенсацию. Максимальная сумма выплат по коробочному страхованию однокомнатной квартиры составляет 500 тыс. рублей, а за двушку максимально дадут 700 тыс. рублей.

А вот при индивидуальном страховании на стоимость влияет множество параметров и дополнительных условий: состояние квартиры, наличие в ней ценных вещей, качество ремонта, качество дома, наличие или отсутствие консьержа или охраны, класс самого дома. Если квартира расположена на первом или последнем этаже, то это оценивается как дополнительный риск, и сумма взноса будет несколько выше.

Также на стоимость полиса влияет, если хозяин квартиры включает в страховые случаи такие происшествия как разбитые зеркала, перепады напряжения в сети или повреждение дверных замков. Это не входит в коробочное страхование и включается в договор страхования дополнительно. Более того, при страховании, допустим, зеркал, домой приедет страховой агент, который, собственно, и оценит данное имущество.

Существуют еще некоторые интересные опции. Например, розыск украденных дорогих вещей или украденных по вине воров документов. Естественно, что такие опции также увеличивают сумму страхового взноса.

Надо учитывать, что при определении страховой стоимости страхователь пользуется услугами профессиональных экспертов-оценщиков. Важной особенностью является тот факт, что страховая стоимость не может превышать размер установленной страховой суммы по договору. В ином случае договор признается недействительным.

Как показывает практика, чаще всего собственники жилья страхуют свои дома и квартиры от протечек, пожаров и коротких замыканий. Как поясняют в «Ресо-Гарантия», можно застраховать квартиру от короткого замыкания, которое может вывести из строя электронику, но при этом забыть застраховать недвижимость от простого пожара. По данным компании, наиболее часто страховой случай наступает из-за затопления — около 30% случаев. На втором месте кражи — 18%, а на третьей позиции оказались пожары — 13%.

Надо заметить, что многие владельцы недвижимости страхуют свою гражданскую ответственность — на случай нанесения причинения вреда квартирам соседей или вообще третьим лицам.