В России впервые вернули маткапитал

Россиянин решил оставить семью без жилья и вернул маткапитал

«Мой доверитель использовал 326 тысяч рублей для погашения ипотечного кредита, в настоящее время маткапитал возрос, и мой доверитель возвратил 453 тысячи», — рассказала изданию юрист Наталья Сальникова. Житель Новосибирска , пытающийся лишить бывшую супругу прав на долю в квартире, вернул в Пенсионный фонд всю сумму полученного ими материнского капитала, передает «Cиб.фм».

В фонде пояснили, что такой практики в стране еще не было, и механизма возврата подобных выплат нет. До окончания суда воспользоваться деньгами женщина не сможет.

«Он написал доверенность и наделил меня с детьми долями, и после этого Пенсионный фонд выделил нам эти деньги. После развода мы год судились, он пытался нас выписать из этой квартиры. По понятным причинам мы в ней давно не живем уже, но я была спокойна за будущее детей», — пояснила бывшая супруга новосибирца. Спор идет вокруг однокомнатной квартиры, приобретенной мужчиной в ипотеку еще до брака. После рождения второго ребенка полученные семьей средства маткапитала были направлены на погашение кредита. После развода бывший глава семейства продолжает самостоятельно вносить платежи за квартиру и хочет стать единоличным хозяином жилья.

Разбираться с прецедентном предстоит суду.