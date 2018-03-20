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В Хакасии будут увеличены размеры ставок налога на игорный бизнес
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В Хакасии будут увеличены размеры ставок налога на игорный бизнес 

Чемпионат.com 7 часов назад
Депутаты Верховного Совета Хакасии предложили повысить налоговые ставки на игорный бизнес на территории региона. Соответствующие изменения в региональный закон «О налоге на игорный бизнес» одобрили парламентарии на заседании президиума Верховного Совета Республики Хакасия.
С 1 января 2018 вступил в силу федеральный закон, предусматривающий повышение ставки налога на игорный бизнес в два раза, в связи с чем уставленные республиканским законом налоговые ставки стали ниже минимального размера определенного Налоговым кодексом Российской Федерации.
«Анализ законодательной практики субъектов Российской Федерации показывает, что в большинстве регионов установлены максимально возможные ставки», — отметил в ходе доклада заместитель председателя Верховного Совета Хакасии — председатель комитета по бюджету и налоговой политике Сергей Комаров.
Принимая во внимание, что игорный бизнес с социально-экономической точки зрения не является особо значимым видом деятельности, а кроме того, имеет ряд негативных последствий, руководители парламентских комитетов и комиссий одобрили решение установить для объектов игорного бизнеса максимально возможные налоговые ставки.
«В 2017 году в республиканский бюджет поступило 444,5 тыс. рублей налога на игорный бизнес. Плановые назначения на 2018 год предусмотрены в сумме 474 тыс. рублей. Увеличение действующих ставок в два раза, а также возможная регистрация новых объектов налогообложения для интерактивных ставок станут источником роста поступлений в республиканский бюджет», — подчеркнул Сергей Комаров.
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