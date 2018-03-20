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В Нижневартовске неплательщик кредита отправится под суд
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В Нижневартовске неплательщик кредита отправится под суд 

АиФ Югра 7 часов назад
Фото: АиФ Югра
Прокуратура Нижневартовска утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.
Известно, что обвиняемый мужчина в 2013 году оформил кредит в банке на сумму 2,4 миллиона рублей.
После того, как заёмщик перестал вести установленные кредитным договором выплаты, суд по заявлению банка взыскал с мужчины сумму задолженности.
Несмотря на то, что должник был осведомлён о судебном решении и предупреждён об уголовной ответственности, никаких мер к погашению кредита не принимал. Так же установлено, что неплательщик работу имеет, но не официальную, чтобы скрыть сумму дохода и не вести установленные платежи. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.
Решение суда о взыскании суммы задолженности не было исполнено. Деньги банку по-прежнему не выплачены. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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