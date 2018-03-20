НБКИ: с начала года прекратился рост числа потенциальных банкротов по кредитам 

В начале 2018 года рост числа потенциальных банкротов по кредитам прекратился,
обнаружило
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). В марте число граждан, формально подпадающих под действие закона о банкротстве физических лиц, составило 891,36 тыс. человек. Оно не менялось с декабря 2017 года.
Имеются в виду граждане, с просроченным долгом более чем в 500 тысяч рублей и сроком просрочки свыше 90 дней (по всем видам розничных кредитов/займов). Таким образом, с середины декабря 2017 года количество потенциальных банкротов фактически не изменилось (в декабре 2017 г. — 890,92 тыс. человек).
По состоянию на март 2018 года основная часть потенциальных банкротств, по-прежнему приходилась на потребительские кредиты — 68,3%, а самую незначительную долю составляли должники по ипотеке — 2,2%, отмечает НБКИ. При этом по сравнению с мартом прошлого года в структуре должников наивысший рост за прошедший период продемонстрировали граждане, имеющие кредиты на покупку потребительских товаров (+4,8 процентного пункта), а также займы микрофинансовых организаций (+1,4 п.п.).
Одновременно сократилась доля потенциальных банкротов по кредитам различных типов (-4,4%), кредитным картам (-1,5 п.п.) и ипотеке (-0,2 п.п.). Доля автокредитов в структуре должников осталась неизменной — 8,1%
"Закон о банкротстве физических лиц вступил в силу два года назад, однако массового количества банкротств не наблюдается, — поясняет генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Пока признать себя банкротами решились порядка 5-6% граждан, формально подпадающих под действие данного закона. Это объясняется, прежде всего, тем, что банкротство для заемщиков — вынужденная и, к тому же, не «дешевая» мера, прибегать к которой необходимо лишь в крайних случаях. Вместе с тем, весьма вероятно, что ситуация с динамикой количества потенциальных банкротов близка к стабилизации".