НБКИ: с начала года прекратился рост числа потенциальных банкротов по кредитам

В начале 2018 года рост числа потенциальных банкротов по кредитам прекратился,

обнаружило

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). В марте число граждан, формально подпадающих под действие закона о банкротстве физических лиц, составило 891,36 тыс. человек. Оно не менялось с декабря 2017 года.

Имеются в виду граждане, с просроченным долгом более чем в 500 тысяч рублей и сроком просрочки свыше 90 дней (по всем видам розничных кредитов/займов). Таким образом, с середины декабря 2017 года количество потенциальных банкротов фактически не изменилось (в декабре 2017 г. — 890,92 тыс. человек).

По состоянию на март 2018 года основная часть потенциальных банкротств, по-прежнему приходилась на потребительские кредиты — 68,3%, а самую незначительную долю составляли должники по ипотеке — 2,2%, отмечает НБКИ. При этом по сравнению с мартом прошлого года в структуре должников наивысший рост за прошедший период продемонстрировали граждане, имеющие кредиты на покупку потребительских товаров (+4,8 процентного пункта), а также займы микрофинансовых организаций (+1,4 п.п.).

Одновременно сократилась доля потенциальных банкротов по кредитам различных типов (-4,4%), кредитным картам (-1,5 п.п.) и ипотеке (-0,2 п.п.). Доля автокредитов в структуре должников осталась неизменной — 8,1%