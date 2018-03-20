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Банкротство россиян замедлилось с начала года
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Банкротство россиян замедлилось с начала года 

Вести.Ru 8 часов назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 20 марта — «Вести. Экономика». В марте 2018 г. количество россиян-банкротов составило 891,4 тыс. человек и осталось неизменным по сравнению с декабрем 2017 г.
По состоянию на середину марта 2018 г. количество граждан, формально подпадающих под действие закона о банкротстве физических лиц, составило 891,36 тыс. человек, по данным 4,1 тыс. кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Именно столько граждан имеют просроченный долг более чем в 500 тыс. руб. сроком свыше 90 дней (по всем видам розничных кредитов/займов). Таким образом, с середины декабря 2017 г. количество потенциальных банкротов фактически не изменилось (в декабре 2017 г. — 890,92 тыс. человек). При этом, весь 2017 г. число данных граждан росло достаточно высокими темпами. Так, за период март-декабрь 2017 г. число потенциальных банкротов увеличилось на 29,4% (на 01.03.2017 г. — 688,7 тыс. чел.). По состоянию на март 2018 г. основная часть граждан — потенциальных банкротов, по-прежнему приходилась на потребительские кредиты — 68,3%, а самую незначительную долю составляли должники по ипотеке — 2,2%.
При этом по сравнению с мартом 2017 г. в структуре должников наивысший рост за прошедший период продемонстрировали граждане, имеющие кредиты на покупку потребительских товаров (+4,8 процентного пункта), а также займы микрофинансовых организаций (+1,4 п.п.). В то же время сократилась доля потенциальных банкротов по кредитам различных типов (-4,4%), кредитным картам (-1,5 п.п.) и ипотеке (-0,2 п.п.). Доля автокредитов в структуре должников осталась неизменной — 8,1%. В регионах РФ наибольшая динамика роста числа потенциальных банкротов с декабря 2017 г. по март 2018 г. была отмечена в Еврейской АО (+7,9%), республике Ингушетия (+6,7%), республике Саха (Якутия) (+6,5%) и Амурской области (+6,5%). В свою очередь, самая серьезная динамика снижения количества должников зафиксирована в Ненецком АО (-11,1%), Республиках Башкортостан (-6,3%) и Карачаево-Черкессия (-6,0%), а также в Кемеровской области (-3,9%) и Кабардино-Балкарской Республике (-3,9%). В Москве число потенциальных банкротов увеличилось на 1,4%, а в Санкт-Петербурге осталось неизменным. «Закон о банкротстве физических лиц вступил в силу два года назад, однако массового количества банкротств не наблюдается, — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Пока признать себя банкротами решились порядка 5-6% граждан, формально подпадающих под действие данного закона. Это объясняется, прежде всего, тем, что банкротство для заемщиков — вынужденная и, к тому же, не „дешевая“ мера, прибегать к которой необходимо лишь в крайних случаях».
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