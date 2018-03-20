Компания «Акадо» предлагает посетителям Банки.ру специальный пакет услуг

Компания «Акадо» предлагает посетителям портала Банки.ру оформить пакет услуг «АмедиаМания на Банки.ру» на эксклюзивных условиях.

Тариф можно подключить с 19 по 31 марта 2018 года. Абонентская плата по нему в рамках спецпредложения составит 550 рублей вместо 749 рублей в месяц. Таким образом, выгода при заказе на Банки.ру составит 199 рублей.

В рамках предложения скорость домашнего Интернета будет равна 100 Мбит/с, также можно будет подключить 114 каналов цифрового ТВ. Специально для посетителей Банки.ру будет доступен пакет Amedia Premium (включает в себя A1, A1 HD, A2, Amedia Hit, Amedia Hit HD, Amedia Premium, Amedia Premium HD).

Спецпредложением могут воспользоваться как новые, так и действующие абоненты. При его оформлении предоставляется приставка HD или CI+, а также роутер Wi-Fi AC. Они включены в ежемесячный платеж на условиях аренды.

Чтобы оформить спецпредложение, необходимо перейти по ссылке.

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