Банкротство россиян замедлилось с начала года

В марте 2018 г. количество россиян-банкротов составило 891,4 тыс. человек и осталось неизменным по сравнению с декабрем 2017 г.

По состоянию на середину марта 2018 г. количество граждан, формально подпадающих под действие закона о банкротстве физических лиц, составило 891,36 тыс. человек, по данным 4,1 тыс. кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Именно столько граждан имеют просроченный долг более чем в 500 тыс. руб. сроком свыше 90 дней (по всем видам розничных кредитов/займов). Таким образом, с середины декабря 2017 г. количество потенциальных банкротов фактически не изменилось (в декабре 2017 г. — 890,92 тыс. человек).

При этом, весь 2017 г. число данных граждан росло достаточно высокими темпами. Так, за период март-декабрь 2017 г. число потенциальных банкротов увеличилось на 29,4% (на 01.03.2017 г. — 688,7 тыс. чел.).

По состоянию на март 2018 г. основная часть граждан — потенциальных банкротов, по-прежнему приходилась на потребительские кредиты — 68,3%, а самую незначительную долю составляли должники по ипотеке — 2,2%.

При этом по сравнению с мартом 2017 г. в структуре должников наивысший рост за прошедший период продемонстрировали граждане, имеющие кредиты на покупку потребительских товаров (+4,8 процентного пункта), а также займы микрофинансовых организаций (+1,4 п.п.).

В то же время сократилась доля потенциальных банкротов по кредитам различных типов (-4,4%), кредитным картам (-1,5 п.п.) и ипотеке (-0,2 п.п.). Доля автокредитов в структуре должников осталась неизменной — 8,1%.