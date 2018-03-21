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Около 30 вологодских семей готовы получать ежемесячную денежную выплату из маткапитала
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Около 30 вологодских семей готовы получать ежемесячную денежную выплату из маткапитала 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
27 малообеспеченных семей Вологодской области после рождения второго ребенка написали заявления на получение субсидии. Деньги им будут направлять ежемесячно после подтверждения права. Девять заявлений написали родители из Вологды.
Напомним, что новый закон касается семей, в которых второй ребенок родился в этом году. При этом родителям нужно подтвердить, что доход на каждого члена семьи за последние 12 месяцев не превысил 17 861 рубль. В таком случае ежемесячно они могут получать из средств материнского капитала 10 732 рубля.
Как сообщает областной пенсионный фонд, где принимают заявления от родителей, при подаче документов с собой необходимо иметь паспорт, СНИЛСы всех членов семьи, свидетельства о рождении детей, сведения о доходах членов семьи за последние 12 месяцев, банковские реквизиты счета.
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