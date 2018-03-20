Азиатско-Тихоокеанский Банк понизил ставки по вкладам

Азиатско-Тихоокеанский Банк снизил ставки по трем рублевым вкладам. «Сохрани» (на 31, 92, 182, 367, 731 и 1 098 дней) открывается под 5,4—6,8% годовых (ранее — под 5,4—7,3%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Накопи» привлекается под 5—6,4% годовых (вместо 5—6,9%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Доходность депозита «Накопи Онлайн» составит 5,5—6,8% годовых (вместо 5,7—7,3%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Минимальная сумма всех депозитов составляет 5 тыс. рублей. Дополнительные взносы предусмотрены для вкладов «Накопи» и «Накопи Онлайн».

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