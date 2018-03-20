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Как купить автомобиль, если отказали в кредите?
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Как купить автомобиль, если отказали в кредите? 

Волга Ньюс 9 часов назад
Фото: Волга Ньюс
Минимальный первоначальный взнос на авто составляет всего 10%. Кроме, того, лизинговые компании не так строги к своим клиентам и для покупки потребуется всего три документа: паспорт, СНИЛС и водительские права. На рассмотрение и одобрение заявки необходимо не больше одного дня. Подтверждение официального дохода не требуется, а КАСКО оформляется по желанию и не является обязательным условием договора. Лизинг для физических лиц — весьма гибкий продукт: все расходы на содержание автомобиля (ОСАГО, транспортный налог) распределены по платежам на весь договорный период и клиенту не нужно каждый год оформлять документы самостоятельно. По лизинговым программам можно взять авто, стоимостью до 5 млн рублей на срок до 5 лет. Все очень просто, и для оформления заявки можно даже не посещать офис.
Заявку можно оформить на сайте https://greenfinance.ru.
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