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Средства маткапитала теперь можно получать в виде ЕДВ
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Средства маткапитала теперь можно получать в виде ЕДВ 

АиФ Адыгея 9 часов назад
Фото: АиФ Адыгея
Семьи, в которых после 1 января 2018 года родился или будет усыновлен второй ребенок, теперь могут получать средства материнского капитала наличными в виде ежемесячной денежной выплаты. Такой возможностью в Адыгее с начала текущего года уже решили воспользоваться четыре владельца сертификатов на М (С) К.
Размер выплаты равен прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал 2017 года, и на сегодняшний день в республике эта сумма составляет 9 325 рублей. На выплату могут претендовать семьи в Адыгее, имеющие доход в расчете на каждого члена семьи ниже 14 755,50 рублей, что соответствует 1,5-кратному размеру прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года в нашем регионе.
При подсчёте общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и др. При обращении в Пенсионный фонд эти суммы должны быть подтверждены соответствующими документами за исключением тех, которые производятся по линии ПФР. Не включаются в общий доход: единовременная материальная помощь из федерального бюджета в связи с чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.
Выплата предоставляется до достижения ребенком 1,5 лет. Сначала она устанавливается на один год, затем семье необходимо будет повторно обратиться в клиентскую службу ПФР или многофункциональный центр, чтобы подать новое заявление о предоставлении средств.
Для удобства семей подать заявление о назначении выплаты можно одновременно с заявлением на выдачу сертификата на материнский капитал. Если заявление на выплату подать в течение 6 месяцев с рождения ребенка, средства будут выплачены за все прошедшее с этого момента время. При подаче заявления спустя 6 месяцев выплата назначается со дня обращения за ней.
Средства перечисляются на банковский счёт заявителя. Поэтому при подаче заявления помимо документов, удостоверяющих личность, подтверждающих доходы членов семьи, рождение или усыновление детей, необходимо также предоставить реквизиты счёта в кредитной организации
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