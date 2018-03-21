Пять семей в Адыгее изъявили желание получить ежемесячные выплаты на второго ребенка

МАЙКОП , 21 марта. / ТАСС /. Только пять семей в Адыгее с начала года по состоянию на 21 марта захотели получить ежемесячные выплаты за счет средств материнского капитала при рождении второго ребенка, сообщили ТАСС в среду в отделении пенсионного фонда по республике.

РФ Глава Минтруда Максим Топилин в среду на заседании Пенсионного фонда России раскритиковал несколько регионов за медленный процесс принятия решений по ежемесячным выплатам из материнского капитала в рамках нового «демографического пакета», начавшего действовать в РФ с начала 2018 года. В их число попала Республика Адыгея.

"С начала года по 21 марта принято только пять заявлений на получение ежемесячной выплаты за счет средств маткапитала при рождении второго ребенка. Двум заявителям средства уже перечислены, остальные выплаты будут осуществлены в соответствии с установленными сроками", — сообщили в отделении ПФР по Адыгее.

В ведомстве пояснили, что принимают все возможные меры для информирования населения о новой возможности распоряжения средствами материнского капитала, однако выплата носит заявительный характер.

В министерстве труда и социального развития республики уточнили, что по состоянию на 19 марта в регионе родилось 813 детей, из них 288 — первые дети в семье, 306 — вторые.