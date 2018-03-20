Переводы с карту на карту пошли в народ

Россияне пересылают с карты на карту больше денег, чем тратят на покупки. В лидерах — клиенты Сбербанка . Чем рискуют те, кто получают деньги таким способом?

За год с карты на карту россияне перевели 19 трлн рублей, при этом в магазинах расплатились на 16 трлн рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на статистику Центробанка . Кто не знает, что по номеру телефона можно переслать деньги в «Сбербанк Онлайн»? За прошлый 2017 год клиенты Сбербанка совершили более 2 млрд P2P (person-to-person) переводов, то есть от частного клиента частному клиенту на сумму свыше 13,5 млрд рублей. Это на 50% больше, чем годом ранее, сообщили Business FM в пресс-службе банка.

Количество таких платежей за год выросло на 69%. К категории P2P относятся все переводы между частными клиентами Сбербанка, в том числе «Сбербанк Онлайн», мобильный банк и отделения банка.

Анонимно пользователи рассказывают, что часто используют такие переводы, в том числе для оплаты аренды квартиры, переводов няне или репетитору, оплаты мелких работ. Можно ли тогда говорить о том, что рост подобных безналичных платежей свидетельствует о подъеме теневой экономики? Вряд ли он говорит о росте, скорее, просто о переходе расчетов в теневом секторе в другую форму, считает главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин

Евгений Надоршин, главный экономист ПФ «Капитал»

«Если мы понимаем под теневым сектором в том числе самозанятых, не все из которых оформили ИП и все делают даже не по упрощенке, а получают какие-то доходы, о которых не отчитываются вообще никак, это, скорее, перевод расчетов в данном секторе — не рост его, а именно перевод из наличной в безналичную форму. Это, в принципе, по экономике неплохо видно: дело в том, что востребованность наличных денег в экономике в последние годы заметно снизилась. Это связано с оцифровкой, в том числе денежно-кредитного обращения».

Регулярные платежи рано или поздно могут вызвать вопросы у банка, а, возможно, и у налоговой. Но есть риск куда более серьезный: если получатель является должностным лицом компании, у него возникает риск уголовного преследования за коммерческий подкуп, говорит налоговый адвокат Михаил Аландаренко:

Михаил Аландаренко, налоговый адвокат

«Тот, кто переводит денежные средства, в какой-то момент из друга может превратиться во врага, который будет готов дать заявление в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела по факту коммерческого подкупа. 100-200 тысяч [рублей] — достаточный повод для возбуждения дела. По нашей практике мы встречали, что должностные лица в компаниях ведут себя недостаточно ответственно и недостаточно дальновидно, получая денежные средства в качестве откровенно откатов, а по истечении трех-пяти лет возбуждаются уголовные дела».

Есть в таких переводах и коррупционная составляющая, говорят эксперты. Участие в них — отдельный риск. Не стоит забывать, что переводы с карты на карту удобны не только пользователям, но и тем, кому надо проследить, откуда и куда следовали деньги.