Ещё
Закон о прямых поставках ЖКУ рассмотрят во втором чтении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Закон о прямых поставках ЖКУ рассмотрят во втором чтении 

Время бухгалтера 9 часов назад
Авторы инициативы предложили заключать договоры ресурсоснабжения и обращения с ТКО непосредственно с жильцами, если на общем собрании дома будет достигнуто согласие между потребителями ЖКУ и ресурсоснабжающими организациями.
Кроме того, если управляющая компания задолжает энергетикам, то обязательным станет прямое соглашение между жильцами и ресурсоснабжающей компанией.
Энергетики смогут разорвать соглашение с УК, если при заключении такого договора у управляющей компании будет признанный или подтвержденный судом долг перед ними в сумме двухмесячных или больше обязательств по договору. При этом оплата долга не влияет на расторжение договора, кроме случая, когда долг выплачен полностью до вступления в силу решения суда.
Прекращая договор, энергетики должны проинформировать об этом и УК, и жителей дома, а одновременно заключить прямой договор с жильцами. В письменном виде договор заключать не обязательно.
Время бухгалтера: последние новости
Центробанк закручивает гайки Для возврата потребителю денег за товар не обязательно ждать от него реквизиты счета Банки будут извещать о лимите кредита по карте
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза185
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»89
Трамп все-таки поздравил Путина157
О чем говорили Путин и Трамп63
Посол РФ вызван в МИД Чехии139
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение