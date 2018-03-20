Закон о прямых поставках ЖКУ рассмотрят во втором чтении

Авторы инициативы предложили заключать договоры ресурсоснабжения и обращения с ТКО непосредственно с жильцами, если на общем собрании дома будет достигнуто согласие между потребителями ЖКУ и ресурсоснабжающими организациями.

Кроме того, если управляющая компания задолжает энергетикам, то обязательным станет прямое соглашение между жильцами и ресурсоснабжающей компанией.

Энергетики смогут разорвать соглашение с УК, если при заключении такого договора у управляющей компании будет признанный или подтвержденный судом долг перед ними в сумме двухмесячных или больше обязательств по договору. При этом оплата долга не влияет на расторжение договора, кроме случая, когда долг выплачен полностью до вступления в силу решения суда.

Прекращая договор, энергетики должны проинформировать об этом и УК, и жителей дома, а одновременно заключить прямой договор с жильцами. В письменном виде договор заключать не обязательно.