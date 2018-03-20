Россиянам хотят добавить налогов

Российский Минфин предложил включить в Налоговый кодекс шесть наиболее близких к налогам платежей, в том числе плату в систему «Платон», а также утилизационный и экологический сборы. Об этом пишет «Коммерсант».

Включение сборов в Налоговый кодекс будет означать их передачу в ведение налоговой службы . К «платежам, имеющим признаки налогов», Минфин также отнес обязательные отчисления операторов сети связи общего пользования, плату за негативное воздействие на окружающую среду и курортный сбор.

Все эти неналоговые сборы в 2017 году принесли 255 миллиардов рублей поступлений в федеральный и региональный бюджеты.

В перспективе к налоговым платежам могут отнести и патентные пошлины, плату за предоставление сведений из госреестров и регистров, за снятие запрета на строительство и реконструкцию, платежи при маркировке алкоголя/табака и другие.

«Коммерсант» отмечает, что инициатива Минфина «в целом согласована» предпринимателями, однако бизнесу идея включения части платежей в Налоговый кодекс не нравится, так как неизбежно вырастет ответственность за неуплату налогов.

В законопроекте Минфина также идет речь о платежах за госэкспертизы, сборах бюджетных учреждений за оказание услуг и о платежах регионального и муниципального уровня. Их предлагается урегулировать законом «О регулировании отдельных обязательных платежей юрлиц и индивидуальных предпринимателей». Также Минфин планирует утвердить полный перечень неналоговых платежей.