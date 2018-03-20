Как переслать деньги в соцсети

Деньги с 2016 года можно пересылать с помощью соцсетей «Одноклассники» и «Вконтакте», а с 28 февраля 2018 года — и по электронной почте, с помощью сервиса mail.ru

Это разновидность сервиса Card2Card: соцсеть выступает только «оболочкой». Но есть и дополнительное удобство: для того, чтобы переслать деньги, отправителю не нужна информация о карте получателя — достаточно, чтобы у него была страница в той же соцсети. Принцип один: нужно зайти в диалог внутри соцсети с пользователем, которому нужно переслать деньги, меню вложений выбрать пункт «Еще», потом пункт «Деньги». Откроется диалоговое окно, где нужно будет ввести данные карты и сумму платежа. При подключении смс-авторизации к карте сайт банка попросит подтвердить операцию. После списания денег их получателю придет сообщение. Для того чтобы зачислить деньги себе, он должен будет нажать на кнопку «получить деньги» на своей странице и ввести данные своей карты.

Аналогично сервис работает в mail.ru: нужно создать письмо, затем зайти в меню «отправить деньги». В появившемся диалоговом окне вписать данные своей карты, подтвердить перевод вводом одноразового смс-пароля и отправить письмо. Деньги получателю придут как обычное вложение, на которое нужно кликнуть, а потом ввести данные карточки, на которую переведутся деньги, и подтвердить перевод введением смс-пароля. Деньги можно отправлять на любую почту — Mail.Ru, Яндекс , Gmail, Rambler и т.д.

Техническую сторону сервиса обеспечивают процессинг Mail.Ru Group (в нее входят «Одноклассники» и «Вконтакте») и ВТБ , поэтому есть общие условия работы сервисов:

— перевод можно осуществить только с российских карт

— переводы осуществляются в рублях. В случае с валютной картой деньги будут конвертироваться по курсу банка, ее выпустившего

Армения, Беларусь, Германия, Грузия, Израиль, Италия, Казахстан, Латвия, Литва, Румыния, Узбекистан, Украина, Франция, Чехия, Эстония — получить перевод можно, как на российские, так и на Мастеркард/Маэстро, выпущенные в странах: Азербайджан

— перевод можно отменить, до тех пор, пока он не принят получателем

— получатель увидит имя отправителя и сумму перевода, но не данные карты.

Но есть и разные условия:

Одноклассники

Вконтакте

Mail.ru Сумма перевода

От 100 до 8 тысяч рублей

От 100 до 75 тысяч рублей

Лимиты — 150 000 рублей в сутки и 600 000 рублей. Лимит распространяется не только на одну страницу, но и на одну банковскую карту.

100 до 75 000 рублей в одном письме

Комиссия при переводе

От 30 до 60 рублей

для карт Mastercard и Maestro комиссия не взимается, если сумма не превышает 75 тысяч рублей в месяц.

После превышения лимита действует комиссия 0,6% от суммы превышения + 20 рублей.

Для карт Visa — 1%, минимум 50 рублей

для карт Mastercard и Maestro 0,6% + 20 рублей;

для карт Visa и МИР — 1%, минимум 50 рублей.

Если получатель не спишет деньги

Они вернутся на счет отправителя через 3 дня Они вернутся на счет отправителя через 5 дней

Они вернутся на счет отправителя через 5 дней

Однако в реальности комиссия за перевод может быть значительно выше, поскольку к ней могут добавиться и тарифы банков. Например:

— банк, выпустивший карту, может устанавливать дополнительную комиссию за перевод. К примеру, Яндекс. Деньги взимают за переводы со своих карт комиссию в размере 3% + 15 рублей, минимум 100 рублей.

— переводы с кредитных карт часто облагаются дополнительными комиссиями как за снятие наличных, а льготный период может на такие операции не распространяться.

Поэтому разработчики сервиса советуют при переводе денег через соцсети и почту уточнить тарифы своего банка.

Насколько все это безопасно? IT-специалисты советуют не привязывать к соцсетями банковские карты, поскольку страницы, могут быть взломаны. Однако разработчики сервиса сообщают, что даже в этом случае хакер не сможет украсть деньги с карты, поскольку отправка каждого перевода подтверждается вводом кода CVC2/CVV2, указанного на карте, и кода 3-D Secure, который приходит на телефон, к которому привязана карта, в виде смс от банка.