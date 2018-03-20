На зарплаты бюджетникам выделили 20 млрд рублей

Правительство России выделило 20 млрд рублей на зарплаты бюджетникам. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина.
"Подписанным распоряжением Минфину из резервного фонда Правительства России выделяются ассигнования в размере 20 млрд рублей для предоставления дотаций бюджетам субъектов Федерации на компенсацию дополнительных расходов консолидированных бюджетов субъектов Федерации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы", — говорится в сообщении.
Также правительство утвердило распределение дотаций между субъектами.
Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин анонсировал выделение средств на повышение МРОТ.