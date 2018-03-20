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На зарплаты бюджетникам выделили 20 млрд рублей
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Кабмин выделил 20 млрд рублей на зарплаты бюджетникам 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Правительство России выделило 20 млрд рублей на зарплаты бюджетникам. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина.
"Подписанным распоряжением Минфину из резервного фонда Правительства России выделяются ассигнования в размере 20 млрд рублей для предоставления дотаций бюджетам субъектов Федерации на компенсацию дополнительных расходов консолидированных бюджетов субъектов Федерации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы", — говорится в сообщении.
Также правительство утвердило распределение дотаций между субъектами.
Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин анонсировал выделение средств на повышение МРОТ.
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