Гражданин СССР отказался гасить кредит, взятый в России

Житель Ленинского района Новосибирска взял кредит в размере 2,6 миллиона рублей на ремонт квартиры под залог жилого помещения. После этого гражданин Ф. неоднократно нарушал сроки погашения задолженности, а с июля 2016 года перестал платить окончательно. Общая сумма задолженности к тому времени превышала 1,8 миллиона рублей.

В суде мужчина утверждал, что в кредитном договоре стоит не его подпись и никаких денежных средств от банка он не получал. Однако его доводы не нашли подтверждения.

На приеме у судебного пристава должник повел себя еще более странно — он представлялся гражданином СССР, демонстрируя паспорт советского образца. От пристава мужчина также требовал предоставить паспорт и иные документы, подтверждающие его гражданство. Кроме того, он утверждал, что органа правосудия не существует.

«Не обращая внимания на нелепые высказывания неплательщика, судебный пристав-исполнитель наложил арест на принадлежащий ему телефон Samsung Galaxy S8. Данная мера отрезвила ум должника, буквально в течение нескольких секунд он прекратил мистические путешествия во временных пространствах и предоставил паспорт гражданина Российской Федерации », — рассказали в ведомстве. После этого должник, осознав перспективу потери жилья, в течение двух часов погасил долг в полном объеме.