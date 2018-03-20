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Гражданин СССР отказался гасить кредит, взятый в России
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Гражданин СССР отказался гасить кредит, взятый в России 

Все новости Новосибирской области 3 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Житель Ленинского района Новосибирска взял кредит в размере 2,6 миллиона рублей на ремонт квартиры под залог жилого помещения. После этого гражданин Ф. неоднократно нарушал сроки погашения задолженности, а с июля 2016 года перестал платить окончательно. Общая сумма задолженности к тому времени превышала 1,8 миллиона рублей.
В суде мужчина утверждал, что в кредитном договоре стоит не его подпись и никаких денежных средств от банка он не получал. Однако его доводы не нашли подтверждения.
На приеме у судебного пристава должник повел себя еще более странно — он представлялся гражданином СССР, демонстрируя паспорт советского образца. От пристава мужчина также требовал предоставить паспорт и иные документы, подтверждающие его гражданство. Кроме того, он утверждал, что органа правосудия не существует.
«Не обращая внимания на нелепые высказывания неплательщика, судебный пристав-исполнитель наложил арест на принадлежащий ему телефон Samsung Galaxy S8. Данная мера отрезвила ум должника, буквально в течение нескольких секунд он прекратил мистические путешествия во временных пространствах и предоставил паспорт гражданина Российской Федерации», — рассказали в ведомстве. После этого должник, осознав перспективу потери жилья, в течение двух часов погасил долг в полном объеме.
В июле прошлого года еще один новосибирский должник, столкнувшись с судебными приставами, принял их за агентов влияния государственного департамента США. Он взобрался с ногами на подоконник и произнес драматическую речь, требуя немедленно отпустить.
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