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Новосибирские приставы заставили отдать долг путешественника во времени
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Новосибирские приставы заставили отдать долг путешественника во времени 

АиФ-Новосибирск 5 часов назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Порядка 1 868 000 рублей задолжал 37-летний житель Новосибирска банку: он взял кредит в размере 2 600 000 рублей на ремонт квартиры под залог жилого помещения и постоянно нарушил сроки ежемесячного погашения задолженности. А с июля 2016 года вообще перестал платить, сообщает пресс-служба УФСС приставов по НСО.
В суде гражданин Ф. утверждал, что в договоре не его подпись и никаких денег от банка он не брал. Однако никаких доказательств у него не было.
Когда мужчина пришел к судебному приставу, все стало еще страннее: должник представлялся гражданином СССР, и даже показал паспорт советского образца. От пристава от потребовал также показать паспорт и иные документы, подтверждающие его гражданство. А еще он сказал, что органа правосудия не существует.
Правда, судебный пристав-исполнитель не стал слушать собеседника, а просто наложил арест на его телефон «Samsung Galaxy S8». Этот факт заставил мужчину вернуться на землю и предоставить паспорт гражданина РФ.
Как только стало понятно, что должник может лишиться квартиры, в течение двух часов деньги нашлись, долг был погашен. А путешествия во времени закончились.
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