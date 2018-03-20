Новосибирские приставы заставили отдать долг путешественника во времени

Порядка 1 868 000 рублей задолжал 37-летний житель Новосибирска банку: он взял кредит в размере 2 600 000 рублей на ремонт квартиры под залог жилого помещения и постоянно нарушил сроки ежемесячного погашения задолженности. А с июля 2016 года вообще перестал платить, сообщает пресс-служба УФСС приставов по НСО.

В суде гражданин Ф. утверждал, что в договоре не его подпись и никаких денег от банка он не брал. Однако никаких доказательств у него не было.

Когда мужчина пришел к судебному приставу, все стало еще страннее: должник представлялся гражданином СССР, и даже показал паспорт советского образца. От пристава от потребовал также показать паспорт и иные документы, подтверждающие его гражданство. А еще он сказал, что органа правосудия не существует.

Правда, судебный пристав-исполнитель не стал слушать собеседника, а просто наложил арест на его телефон «Samsung Galaxy S8». Этот факт заставил мужчину вернуться на землю и предоставить паспорт гражданина РФ

Как только стало понятно, что должник может лишиться квартиры, в течение двух часов деньги нашлись, долг был погашен. А путешествия во времени закончились.