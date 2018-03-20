В Братске местный житель стал жертвой мошенников при оформлении онлайн-кредита

Полицией проводится доследственная проверка по факту хищения мошенническим способом денежных средств братчанина.

Накануне 36-летний мужчина заявил в дежурную часть отдела полиции Межмуниципального Управления МВД России

«Братское» о том, что при попытке дистанционного оформления банковского

займа стал жертвой обмана.

По словам потерпевшего, на его мобильный

телефон позвонил неизвестный, представился менеджером одного из московских банков и предложил на выгодных условиях получить кредит.

Оговорённая сумма будет находиться на банковской карте, которую он получит, когда оплатит страховку и услуги по оформлению кредитки и доставке её курьером. После перечисления 19,5 тысяч рублей братчанин

больше не сумел связаться с «банкиром».

Установлено, что звонил злоумышленник с московского номера.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию,

всегда проверяйте всю информацию о финансово-кредитных организациях на их официальных страницах в Интернете, где вы можете также ознакомиться с условиями оформления кредитных карт.