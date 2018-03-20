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В Братске местный житель стал жертвой мошенников при оформлении онлайн-кредита
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В Братске местный житель стал жертвой мошенников при оформлении онлайн-кредита 

Хот 4 часа назад
Фото: Хот
Полицией проводится доследственная проверка по факту хищения мошенническим способом денежных средств братчанина.
Накануне 36-летний мужчина заявил в  дежурную часть отдела полиции Межмуниципального Управления МВД России
«Братское» о том, что при попытке дистанционного оформления банковского
займа стал жертвой обмана.
По словам потерпевшего, на его мобильный
телефон позвонил неизвестный, представился менеджером одного из  московских банков и предложил на выгодных условиях получить кредит.
Оговорённая сумма будет находиться на банковской карте, которую он  получит, когда оплатит страховку и услуги по оформлению кредитки и  доставке её курьером. После перечисления 19,5 тысяч рублей братчанин
больше не сумел связаться с «банкиром».
Установлено, что звонил злоумышленник с московского номера.
Чтобы не попасть в подобную ситуацию,
всегда проверяйте всю информацию о финансово-кредитных организациях на  их официальных страницах в Интернете, где вы можете также ознакомиться с  условиями оформления кредитных карт.
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