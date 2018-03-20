В Братске местный житель стал жертвой мошенников при оформлении онлайн-кредита 

Полицией проводится доследственная проверка по факту хищения мошенническим способом денежных средств братчанина.
Накануне 36-летний мужчина заявил в дежурную часть отдела полиции Межмуниципального Управления МВД России
«Братское» о том, что при попытке дистанционного оформления банковского
займа стал жертвой обмана.
По словам потерпевшего, на его мобильный
телефон позвонил неизвестный, представился менеджером одного из московских банков и предложил на выгодных условиях получить кредит.
Оговорённая сумма будет находиться на банковской карте, которую он получит, когда оплатит страховку и услуги по оформлению кредитки и доставке её курьером. После перечисления 19,5 тысяч рублей братчанин
больше не сумел связаться с «банкиром».
Установлено, что звонил злоумышленник с московского номера.
Чтобы не попасть в подобную ситуацию,
всегда проверяйте всю информацию о финансово-кредитных организациях на их официальных страницах в Интернете, где вы можете также ознакомиться с условиями оформления кредитных карт.