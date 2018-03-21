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В ПФР рассказали, как россияне распоряжаются средствами из маткапитала
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В ПФР рассказали, как россияне распоряжаются средствами из маткапитала 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Более двух тысяч россиян подали заявления в ПФР на ежемесячную выплату из материнского капитала с начала 2018 года, говорится в материалах к заседанию правления Пенсионного фонда России.
"По этому направлению с начала года принято более 2 тысяч заявлений", — говорится в документе.
Кроме того, более 4 тысяч человек решили направить средства из материнского капитала на дошкольное образование детей, следует из материалов.
С 2018 года в России вводится ежемесячная выплата на рождение первенца (она будет выплачиваться до достижения ребенком возраста полутора лет), а также появилась возможность для семей получить выплату на второго ребенка из средств материнского капитала. Семьи с низким доходом, в которых с 1 января 2018 года появится второй ребенок, смогут получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала, если их доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума в субъекте РФ.
Выплаты по программе по поддержке семей с первенцем составят 144,5 миллиарда рублей за три года.
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