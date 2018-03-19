Появились данные о переводе пенсионных накоплений 

Пенсионный фонд РФ в 2017 году одобрил почти 5 млн заявлений о переводе пенсионных накоплений, следует из данных ПФР. Годом ранее свои пенсионные накопления в другие фонды и УК перевели 6,5 млн человек, пишет «Коммерсант».
В 2017 году 2,9 млн человек поменяли ПФР на НПФ, чуть менее 2 млн граждан сменили один частный пенсионный фонд на другой. При этом из НПФ в ПФР вернулись 76,7 тыс. человек, еще 4,9 тыс. россиян выбрали частные УК.
2,3 млн человек выбрали НПФ Сбербанка, на втором месте «ВТБ Пенсионный фонд» (670 тыс.), на третьем месте «Газфонд Пенсионные накопления» (чуть более 500 тыс. заявлений), четвертой по популярности стал НПФ «Согласие ОПС» (450 тыс.), пятым — «Будущее» (320 тыс.).
530 тысяч граждан РФ не смогли перевести свои накопления из-за наличия второго заявления с более поздней датой, год назад этот показатель составлял 2,9 млн человек. В 2017 году после появления большого количеств жалоб на действия фондов ряд крупных игроков отказался от защиты клиентской базы, что позволило увеличить долю одобренных переходов. Кроме того, этому способствовал запрет на использование услуг удостоверяющих центров (УЦ).