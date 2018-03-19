Появились данные о переводе пенсионных накоплений

Пенсионный фонд РФ в 2017 году одобрил почти 5 млн заявлений о переводе пенсионных накоплений, следует из данных ПФР. Годом ранее свои пенсионные накопления в другие фонды и УК перевели 6,5 млн человек, пишет «Коммерсант»

В 2017 году 2,9 млн человек поменяли ПФР на НПФ, чуть менее 2 млн граждан сменили один частный пенсионный фонд на другой. При этом из НПФ в ПФР вернулись 76,7 тыс. человек, еще 4,9 тыс. россиян выбрали частные УК.