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Считается ли доходом любой перевод на банковскую карту?
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Считается ли доходом любой перевод на банковскую карту? 

Карельские вести 5 часов назад
Фото: Карельские вести
Динамика использования карт становится очевидной, сегодня перемещение средств внутри карт наблюдается в большом количестве. На карту переводят и получают разные средства, не всегда — это зарплата. Есть большой объем поступлений: в форме благотворительности или подарка, оплата услуг или погашение долга. Какие деньги являются доходом?
Деньги, которые приносят выгоду в форме натуральной или денежной, называются доходом. Не все средства соответствуют этому описанию. Доходом считаются средства на карте, если они станут источником выгоды.
На карту могут поступать деньги за аренду, выполнение работ или продажу товара, тогда такие вливания на банковскую карту признаются доходом держателя карты. Из этих средств нужно удерживать налог.
На карту могут перечисляться деньги в качестве подарка, долга или возврата за оплаченный счёт, тогда такие переводы не являются доходом.
Операции с картами банк отслеживает, все движения денег финансовые институты обязаны контролировать.
Если появляются сомнения в происхождении денег, то банк потребует предъявить свидетельства, подтверждающие законность поступлений. Банк заблокирует операции, если ему потребуется время для выяснения источников поступающих денег. Банк не информирует налоговую об операциях по карте клиентов. Службы сами запрашивают подобную информацию, если есть основания для такого запроса.
Держателям карт нужно проявлять аккуратность ко всем сделкам с использованием карт и собирать документы, подтверждающие законность операций.
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