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Банк «Русский Стандарт» подключил 3-D Secure по картам JCB
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Банк «Русский Стандарт» подключил 3-D Secure по картам JCB 

Банки.ру 6 часов назад
Банк «Русский Стандарт» повысил уровень безопасности платежей в Интернете по картам международной платежной системы JCB International, следует из сообщения кредитной организации.
Как поясняется, безопасность интернет-операций поддерживается технологий 3-D Secure. Это процедура дополнительной аутентификации держателя карты, предназначенная для обеспечения гарантированной безопасности платежей в сети Интернет. Технологическое решение 3-D Secure имеет свой собственный бренд в каждой из платежных систем, по картам платежной JCB реализован сервис J/Secure.
«Операции по карточным онлайн-платежам будут защищены еще более надежно, поскольку сервис J/Secure использует новейшие технологии безопасности, а обработка данных ведется на высокотехнологичном сервере процессинга банка «Русский Стандарт», — подчеркивается в релизе.
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