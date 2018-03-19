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Исследование: заемщики отдают предпочтение онлайн-МФО из-за быстроты и удобства
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Исследование: заемщики отдают предпочтение онлайн-МФО из-за быстроты и удобства 

Банки.ру 6 часов назад
Россияне чаще всего выбирают онлайн-МФО, а не банки из-за полностью дистанционной работы, быстроты и удобства, а также потребности в займах с меньшими сроком и суммой. Таковы данные исследования сервиса онлайн-кредитования «Е заем».
Данные причины в почти равных долях указали 80% респондентов. Менее популярными причинами стали отказ в банке, возможность сформировать или исправить кредитную историю и недостаточный выбор способов получения и возврата средств.
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«27% россиян — клиентов онлайн-МФО выбирают их из-за возможности получить и вернуть деньги дистанционно, без посещения офисов. Такая же доля предпочитает сервисы онлайн-кредитования, так как им нужна небольшая сумма на короткий срок, что редко встречается среди банковских продуктов. 26% считают, что получать займы онлайн — это быстрее и удобнее, чем пользоваться банковскими кредитами. На три этих причины пришлось 80% ответов респондентов», — говорится в релизе.
По данным опроса, 12% клиентов сервисов онлайн-кредитования обращаются к ним из-за того, что банки отказывают им в кредите. 7% делают это, чтобы исправить или с нуля сформировать свою кредитную историю. Только 1% пользуется услугами онлайн-МФО, а не банков, так как у последних не так много способов получения и возврата средств.
Исследование было проведено среди 100 тыс. клиентов «Е заема» и других сервисов онлайн-кредитования.
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